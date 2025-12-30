Cine: estos son los estrenos que llegarán a salas de Paraguay en enero

Bob Esponja y Tom y Jerry regresan a la pantalla grande, llegan nuevos capítulo de sagas de terror como Exterminio o Silent Hill, postulantes a los premios Óscar comienzan a llegar a las salas y se estrena lo nuevo de celebrados cineastas como Sam Raimi o Chloé Zhao y estrellas como Hugh Jackman, Brendan Fraser, Timothée Chalamet o Sydney Sweeney.

Estas son las películas anunciadas para estreno en cines de Paraguay durante el mes de enero:

Bob Esponja: En busca de los pantalones cuadrados (jueves 1)

En su nueva película, el icónico personaje cuadrado de Nickelodeon Bob Esponja busca probar su valentía uniéndose a la tripulación del barco fantasmal Holandés Volador para una travesía en el Inframundo.

La empleada (jueves 1)

Un thriller de suspenso basado en la novela The Housemaid de Freida McFadden. La historia sigue a una joven mujer que consigue trabajo como empleada doméstica de una familia adinerada, pero descubre que sus nuevos empleadores ocultan secretos oscuros. Protagonizada por Sydney Sweeney (Edén) y Amanda Seyfried (Mank) bajo la dirección de Paul Feig (Otro pequeño favor).

Song Sung Blue (jueves 1)

Un drama musical basado en hechos reales sobre una pareja que encuentra inesperadamente fama y éxito al formar una banda tributo al cantante Neil Diamond. Protagonizada por Hugh Jackman (Deadpool y Wolverine) y Kate Hudson (Glass Onion) bajo la dirección de Craig Brewer (Un príncipe en Nueva York 2).

Primate (jueves 8)

Un thriller de terror en el que una familia va de vacaciones con su chimpancé mascota, que es mordido por un animal rabioso y se vuelve mortalmente violento. Protagoniza Johnny Sequoyah (Dexter: New Blood) bajo la dirección de Johannes Roberts (Resident Evil: Bienvenidos a Raccoon City).

Familia en renta (jueves 8)

Una comedia dramática sobre un actor estadounidense que vive en Tokio, Japón, y decide unirse a una agencia que provee actores para que se hagan pasar por familiares de sus clientes. Con Brendan Fraser (La ballena), dirigida por Hikari.

Exterminio: El templo de huesos (jueves 15)

La nueva entrega de la saga Exterminio, una continuación directa de la película de 2025 Exterminio: La evolución. Luego de su fallido intento de salvar la vida de su madre recorriendo una Inglaterra devastada por un virus que convierte a los seres humanos en criaturas asesinas, Spike es asimilado por un peculiar grupo de sobrevivientes liderado por un perturbado caudillo. Ralph Fiennes, Alfie Williams y Jack O’Connor vuelven a protagonizar y la dirección es de Nia DaCosta (The Marvels).

Marty Supremo (jueves 15)

Un drama deportivo inspirado en hechos reales que trascurre en la década de 1950 y sigue a un ambicioso jugador de tenis de mesa que intenta alcanzar el éxito en lo deportivo y lo comercial. Protagonizada por Timothée Chalamet (Un completo desconocido), Gwyneth Paltrow (Avengers: Endgame) y Odessa A’zion (Until Dawn) bajo la dirección de Josh Safdie (Diamantes en bruto).

Tom y Jerry: La brújula perdida (jueves 15)

Una nueva película animada basada en los clásicos personajes Tom y Jerry, el gato y el ratón en constante conflicto, quienes en esta ocasión se ven envueltos en una aventura internacional que incluye viajes en el tiempo y una poderosa reliquia mística.

Terror en Silent Hill: Regreso al infierno (jueves 22)

Una nueva película basada en la aclamada saga de videojuegos de terror Silent Hill, específicamente en el galardonado juego de 2001 Silent Hill 2. La historia sigue a un hombre que llega al pueblo de Silent Hill, luego de haber recibido una carta de su esposa diciendo que lo espera allí, a pesar de que esta falleció años antes. Protagonizada por Jeremy Irvine (Treadstone) y dirigida por Christophe Gans, quien dirigió también la primera adaptación al cine de Silent Hill, estrenada en 2006.

Sin piedad (jueves 22)

Un thriller de ciencia ficción en el que un detective de policía es acusado de haber asesinado a su esposa y debe probar su inocencia ante una inteligencia artificial que es utilizada para juzgar crímenes. Con Chris Pratt (Guardianes de la Galaxia Vol. 3) y Rebecca Ferguson (Una casa de dinamita), dirigida por Timur Bekmambetov (Se busca).

El vengador tóxico (jueves 22)

Una comedia negra de acción que reinicia la saga de películas El vengador tóxico, nacida en 1984. La historia sigue a un limpiador de una compañía de químicos que sufre un accidente que lo trasforma en un justiciero mutante. Con Peter Dinklage (Wicked), Jacob Tremblay (La vida de Chuck), Taylour Page (It: Bienvenidos a Derry) y Kevin Bacon (MaXXXine). Dirigida por Macon Blair.

¡Ayuda! (jueves 29)

La nueva película del cineasta Sam Raimi, realizador de películas como Posesión infernal, Arrástrame al infierno o la primera trilogía de Spider-Man, es un thriller de supervivencia en el que una empleada y su jefe son los únicos sobrevivientes de un accidente aéreo y quedan varados en una isla desierta, donde los roles entre ambos se invierten al ser ella la única con conocimientos de cómo sobrevivir. Protagonizan Rachel McAdams (Doctor Strange en el Multiverso de la Locura) y Dylan O’Brien (Caddo Lake).

Hamnet (jueves 29)

El nuevo largometraje de la directora Chloé Zhao (Nomadland, Eternals) explora la relación entre el legendario dramaturgo William Shakespeare y su esposa Agnes Hathaway, y la forma en que una tragedia familiar inspiró un clásico de la literatura. Con Jessie Buckley (Ellas hablan) y Paul Mescal (Gladiador II).

Sirat (jueves 29)

Un drama español en el que un hombre intenta encontrar a su hija, quien desapareció en el desierto en Marruecos, y emprende su búsqueda acompañado por su hijo y un grupo de jóvenes que fueron a un festival musical. Protagonizada por Sergi López (El laberinto del fauno) y dirigida por Oliver Laxe. Sirât es la película postulada por España para los premios Óscar.

Verdad y traición (jueves 29)

Un drama histórico que relata la historia de Helmut Hübener, un adolescente que llevó adelante una campaña de resistencia contra el régimen nazi en Alemania durante los años de la Segunda Guerra Mundial. Con Ewan Horrocks (The Last Kingdom) y Rupert Evans (The Man in the High Castle), dirigida por Matt Whitaker.