No me sigas

Dirección: Ximena García Lecuona y Eduardo Lecuona
Guion: Ximena García Lecuona
Elenco: Karla Coronado, Julia Maqueo, Yankel Stevan
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 89 minutos
ASUNCIÓN
*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:40 (en español).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:00; 21:00 (en español).