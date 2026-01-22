Cine y TV
No me sigas

Una joven mujer que sueña con convertirse en “influencer” decide fingir que su casa está embrujada, pero acaba atrayendo a una verdadera entidad maligna a su vida.

Por Kike Sosa

Dirección: Ximena García Lecuona y Eduardo Lecuona

Guion: Ximena García Lecuona

Elenco: Karla Coronado, Julia Maqueo, Yankel Stevan

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 89 minutos

ASUNCIÓN

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:40 (en español).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 19:00; 21:00 (en español).