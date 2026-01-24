¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Una nueva serie del creador de American Horror Story, romance deportivo, suspenso europeo y anime musical son algunas de las novedades que llegaron a plataformas de streaming esta semana.

Series

Belleza perfecta (Disney+)

Una nueva serie estadounidense de suspenso, del creador de American Horror Story, en el que un misterioso tratamiento de transmisión sexual otorga gran belleza física a las personas, pero acaba causando un alarmante número de muertes que obliga al FBI a intervenir. Protagonizada por Evan Peters, Anthony Ramos, Rebecca Hall, Ashton Kutcher e Isabella Rossellini.

El robo (Amazon Prime Video)

Una serie de suspenso en el que una oficinista que trabaja en la sede de un fondo de inversión acaba en medio de una toma de rehenes cuando asaltantes armados irrumpen en su lugar de trabajo. Con Sophie Turner y Jacob Fortune-Lloyd.

Bailando sobre hielo (Netflix)

Un drama canadiense que gira en torno a un triángulo amoroso entre una patinadora sobre hielo, su expareka y su nuevo compañero de patinaje. Con Madelyn Keys, Harmon Walsh y Alexandra Beaton.

Free Bert (Netflix)

Una nueva comedia estadounidense sobre un padre de origen humilde que intenta encajar en la comunidad del colegio de élite al que lograron entrar sus hijos. Protagonizada por Bert Kreischer.

Películas

La muerte del unicornio (HBO Max)

Una película de terror y fantasía en la que un padre e hija que viajan de vacaciones atropellan y matan por accidente a un unicornio y acaban en la mira de un magnate que busca aprovechar la muerte de la criatura para lucrar. Con Jenna Ortega, Paul Rudd y Will Poulter, dirigida por Alex Scharfman.

La princesa Kaguya del cosmos (Netflix)

Un filme animado japonés que reimagina un clásico cuento nipón sobre una princesa lunar en la Tierra. En esta versión, la princesa Kaguya cae a la Tierra y en la vida de una adolescente con quien acaba envuelta en una inesperada odisea musical y virtual. Dirigida por Shingo Yamashita.

El falsario (Netflix)

Un thriller italiano que trascurre en Roma en la década de 1970 y sigue a un joven artista que descubre que tiene un inmenso talento para las falsificaciones. Protagonizan Pietro Castellitto y Giulia Michelini.

De las cenizas: Bajo tierra (Netflix)

Un thriller árabe en el que tres adolescentes quedan atrapadas en un pozo subterráneo durante una fuerte tormenta y deben luchar por sobrevivir. Protagonizan Moudi Abdullah, Aseel Morya, Aseel Seraj bajo la dirección de Abdullah Bamajboor.