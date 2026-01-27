“The Connection” se exhibirá en el ciclo El Ojo Blindado de El Otro Teatro

El Ojo Blindado está presentando durante los meses de enero y febrero “Cine & Jazz”, un programa que ofrece películas vinculadas a este estilo musical. Este miércoles 28, a las 20:30, será la proyección de “The Connection”, una película de la cineasta experimental Shirley Clarke, estrenada en 1961.
El largometraje se plantea como un falso documental, en el que el director Jim Dunn, filma a un grupo de adictos dentro de un departamento pequeño.
El dueño de la casa, Leach, va presentando a sus amigos, entre quienes están músicos de jazz que van llegando y se colocan sus instrumentos como si fuesen la banda estable de un club. Todos esperan a Cowboy, el dealer amable que, entre modales y pasajes bíblicos, va proveyendo uno a uno de su dosis de heroína.
La película está basada en una obra teatral homónima, estrenada unos años antes, con el mismo elenco de actores. El reparto está conformado por Warren Finerty, Jerome Rafael, Roscoe Lee Browne, William Redfield, Freddie Redd, Jackie McLean, entre otros.
El Otro Teatro está ubicado en Tacuary 1046. El acceso será libre y gratuito.