Vídeo: Revelan tráiler de “Narciso”, la nueva película de Marcelo Martinessi

“Narciso”, la nueva película de Marcelo Martinessi, tendrá su estreno mundial el próximo 17 de febrero en la Berlinale, en el marco de la sección Panorama. Hoy se reveló el tráiler de esta esperada producción, que tiene como protagonistas a Diro Romero, Manuel Cuenca, Arturo Fleitas, Margarita Irún y Mona Martínez.

La edición del tráiler estuvo a cargo de la agencia creativa The Good Hands, que cuenta con sedes en Málaga y Frankfurt. Esta es una nueva colaboración con el editor Liviu Noagoe, quien anteriormente tuvo a su cargo del tráiler de “Las Herederas” (2018).

Desde la producción también detallaron que la fotografía fue realizada por el premiado Luis Arteaga, mientras que en la dirección de arte estuvo Carlo Spatuzza. También se llevó a cabo un profundo proceso de investigación, respaldado por la historiadora Milda Rivarola, para construir la atmósfera de la época.

La banda sonora de “Narciso” fue compuesta por la española Zeltia Montes, ganadora del Goya por “El buen patrón”. La grabación de la partitura se llevó a cabo en Budapest, con músicos de una orquesta de cámara.

Ubicada en el Paraguay de la década de 1950, “Narciso” presentará una historia de misterio y represión en una sociedad que comenzaba a hundirse en el autoritarismo, mientras el rock and roll irrumpía en la escena asuncena.

