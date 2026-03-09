¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

Esta semana en el mundo de los videojuegos trae a PC y consolas una nueva creación de uno de los grandes íconos históricos del cine de terror, el remake de un clásico de horror de la década del 2000, la nueva entrega anual de los juegos de lucha libre de WWE y muchas otras novedades.

Fatal Frame II: Crimson Butterfly Remake (miércoles 11)

Desarrolladores: Team Ninja

Distribuidores: Koei Tecmo

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

Un clásico de terror de mediados de la década del 2000 recibe un “remake”: la segunda entrega de la aclamada serie Fatal Frame, en la que el jugador se enfrenta a fantasmas armado solo con una cámara con poderes sobrenaturales, mientras descubre secretos y rituales ocultos en el Japón profundo.

John Carpenter’s Toxic Commando (jueves 12)

Desarrolladores: Saber Interactive

Distribuidores: Focus Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

De la mente del legendario cineasta John Carpenter, director de películas como Halloween o La cosa de otro mundo, llega este juego de disparos en primera persona en el que los jugadores hacen equipo y se ponen en la piel de mercenarios que deben neutralizar un brote de zombis y otros monstruos provenientes de las profundidades de la Tierra.

1348 Ex Voto (jueves 12)

Desarrolladores: Sedleo

Distribuidores: Dear Villagers

Plataformas: Windows, PlayStation 5

Desde Italia llega esta aventura narrativa en tercera persona que sigue a una joven caballera en la Era Medieval, quien emprende un violento viaje para encontrar y salvar a su amiga desaparecida.

GreedFall: The Dying World (jueves 12)

Desarrolladores: Spiders

Distribuidores: Nacon

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Llega la secuela del juego de rol en mundo semi-abierto GreedFall (2019), una historia de exploración y colonización que ponía gran énfasis en la importancia de las decisiones que tomaba el jugador en momentos clave de la historia. La secuela pone al jugador en la piel de un indígena de una isla colonizada, quien debe usar sigilo o combate directo para sobrevivir.

Bubblegum Galaxy (jueves 12)

Desarrolladores: Smarto Club

Distribuidores: Astrolabe Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

En este acogedor y colorido juego indie de construcción, el jugador debe reconstruir toda una galaxia, diseñando planetas uniendo bloques hexagonales, guiados solo por su imaginación y creatividad.

Monster Hunter Stories 3: Twisted Reflection (viernes 13)

Desarrolladores: Capcom

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La tercera entrega de la subserie Stories de Monster Hunter, que le da un giro de juego de rol a esa popular saga de caza de monstruos, con combate por turnos y una estética de anime.

WWE 2K16 (viernes 13)

Desarrolladores: Visual Concepts

Distribuidores: 2K Games

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch 2

La entrega anual de la serie de juegos de lucha libre basados en la WWE, la mayor promoción de lucha libre del mundo. El nuevo título incluye a todas las superestrellas más nuevas y leyendas históricas de la WWE, y un modo narrativo centrado en el icónico peleador CM Punk.