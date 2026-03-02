¡Atención, gamers! Estos son los lanzamientos de videojuegos de esta semana

La semana que comienza hoy trae los lanzamientos de un nuevo videojuego de Pokémon, la nueva apuesta de disparos del estudio creador de Halo y Destiny, un relanzamiento de la aclamada saga Legacy of Kain, la secuela del aclamado juego de plataformas Planet of Lana y muchos otros lanzamientos.

Scott Pilgrim EX (martes 3)

Desarrolladores: Tribute Games

Plataformas: Windows, Linux, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

El aclamado cómic Scott Pilgrim vs The World de Bryan Lee O’Malley regresa al mundo de los videojuegos con un título de acción retro en 2D en el que Scott y sus amigos deben liberar las calles de Toronto, Canadá, de una invasión de pandillas el pasado, presente y futuro. Los jugadores tienen hasta siete personajes con habilidades, ventajas y debilidades únicas a su disposición.

Legacy of Kain: Defiance Remastered (martes 3)

Desarrolladores: Crystal Dynamics

Unite al canal de ABC en WhatsApp

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Este relanzamiento del clásico de 2003 Legacy of Kain: Defiance permite a los jugadores regresar al mundo oscuro de Nosgoth para el enfrentamiento final entre el vampiro Kain y su antiguo subordinado Raziel. El nuevo lanzamiento incluye gráficos mejorados y nuevas mecánicas como un mapa para navegar el mundo, e incluso una demo jugable de Dark Prophecy, la secuela de Defiance que nunca fue terminada.

Never Grave: The Witch and the Curse (miércoles 4)

Desarrolladores: Frontside 180 Studio

Distribuidores: Pocketpair Publishing

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox Series X/S, Nintendo Switch

Una mezcla de “metroidvania” y “roguelite” en el jugador toma control de una bruja y debe usar sus habilidades mágicas como la de poseer a los enemigos para explorar y juntar recursos para fortalecerse y defender su aldea, que el jugador debe construir paso por paso. Hasta cuatro jugadores pueden jugar en modo cooperativo.

Homura Hime (miércoles 4)

Desarrolladores: Crimson Dusk

Distribuidores: Playism

Plataforma: Windows

Con una colorida estética anime, este juego de acción en 3D combina combate armado y mecánicas de juegos “bullet hell”, en los que los jugadores deben evadir innumerables proyectiles en pantalla mientras guían a una princesa guerrera en un conflicto con fuerzas demoniacas.

Marathon (jueves 5)

Desarrolladores: Bungie

Distribuidores: Sony Interactive Entertainment

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Luego de haber redefinido el género de los juegos de disparo en primera persona con Halo y Destiny, el estudio Bungie revive la saga Marathon con un juego de acción en línea en el que los jugadores se enfrentan entre sí y contra las amenazas de un planeta extraterrestre hostil en una infinita guerra por recursos.

Pokémon: Pokopia (jueves 5)

Desarrolladores: Omega Force

Distribuidores: Nintendo

Plataforma: Nintendo Switch 2

El estudio detrás de la saga Dynasty Warriors cambia los campos de batalla históricos por un acogedor juego ambientado en el universo Pokémon, que parece tomar inspiración de los juegos Animal Crossing. Los jugadores deben construir su propio paraíso Pokémon a su gusto, construyendo, diseñando y poblando el mundo a su alrededor.

Plante of Lana II: Children of the Leaf (jueves 5)

Desarrolladores: Wishfully

Distribuidores: Thunderful Publishing

Plataformas: Windows, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One, Xbox Series X/S, Nintendo Switch, Nintendo Switch 2

Tres años después del aplaudido juego de plataformas en 2D Planet of Lana, llega una secuela que pone de nuevo a Lana y a su acompañante felino Mui en una nueva aventura de exploración en un planeta extraterrestre, donde deben evadir obstáculos y avanzar utilizando la agilidad de Lana y los poderes telepáticos de Mui.

Docked (jueves 5)

Desarrolladores: Saber Interactive

Plataformas: Windows, PlayStation 5, Xbox Series X/S

En este juego de simulación, el jugador toma el rol de un trabajador que debe operar maquinaria pesada, administrar las operaciones diarias y restaurar la infraestructura de un puerto que es propiedad de su familia, asegurándose de que el constante flujo de contenedores de cargas sea manejado de forma eficiente.

Poker Night at the Inventory (jueves 5)

Desarrolladores: Skunkape Games

Plataformas: Windows, PlayStation 4, Nintendo Switch

Una remasterización del clásico Poker Night at the Inventory, originalmente desarrollado por Telltale Games, quienes irían a crear la aclamada serie de juegos The Walking Dead. El título sigue un irreverente juego de póker jugado por personajes de Team Fortress, la saga de juegos Sam & Max, el webcomic Penny Arcade y la serie animada Homestar Runner.

Slay the Spire II en “early access” (jueves 5)

Desarrolladores: Mega Crit

Plataformas: Windows, Mac, Linux

Seis años han trascurrido desde el lanzamiento de Slay the Spire, uno de los títulos pioneros de los juegos de cartas “roguelike” que se han vuelto enormemente populares en los últimos años. Ahora, su muy esperada secuela entra en “early access” con personajes nuevos y antiguos, además de la posibilidad de jugar en modo cooperativo entre hasta cuatro jugadores.