Premios Oscar 2026: horario y dónde ver la gala en vivo desde Paraguay

Las estrellas más reconocidas del cine internacional se preparan para desfilar por la alfombra roja del Dolby Theatre de Los Ángeles en la 98ª edición de los Oscar que será este domingo. La ceremonia, que premia lo mejor de la producción cinematográfica del último año, tendrá nuevamente como anfitrión al comediante Conan O’Brien.

Horario y canales para Paraguay

Para los espectadores en Paraguay, la transmisión de la alfombra roja y la previa comenzará a las 18:00 y la gala tendrá inicio a las 20:00.

En la región, la gala podrá seguirse en vivo a través de la plataforma de streaming Max (anteriormente HBO Max), que contará con los derechos de emisión para América Latina. En Estados Unidos, la cadena ABC y la plataforma Hulu estarán a cargo de la cobertura oficial.

Las películas favoritas

La competencia por la estatuilla a Mejor Película este año presenta una disputa reñida entre producciones que dominaron la temporada de premios:

Pecadores: encabeza la lista con 16 nominaciones.

Una batalla tras otra: la nueva obra de Paul Thomas Anderson.

Marty Supremo: protagonizada por Timothée Chalamet.

Hamnet: Dirigida por Chloe Zhao.

Figuras nominadas y presentadores

En las categorías de actuación, los nombres que suenan con más fuerza para el Oscar son Timothée Chalamet, Leonardo DiCaprio y Michael B. Jordan en la terna masculina, mientras que Jesse Buckley y Emma Stone destacan entre las actrices protagonistas.

La Academia confirmó una lista de presentadores de primer nivel para entregar los sobres dorados, entre los que se encuentran:

Gwyneth Paltrow

Robert Downey Jr.

Anne Hathaway

Javier Bardem

Demi Moore

Shows musicales

La gala también contará con momentos musicales en vivo. Se anunción la interpretación de “Golden” (de la película Las guerreras K-Pop) a cargo de EJAE, Audrey Nuna y Rei Ami, además de “I Lied to You” (Pecadores), interpretada por Miles Caton.