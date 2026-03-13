¿Qué vemos este fin de semana? Una guía de lo nuevo en streaming

Esta semana nos trajo nueva temporada de la versión de Netflix de One Piece. Además, la taquillera Zootopia 2 finalmente ya está disponible en streaming. Otras novedades incluyen una nueva serie policial con Nicole Kidman, un anime muy esperado, suspenso español y una versión mexicana de The Office.

Series

One Piece, temporada 2 (Netflix)

Regresa la adaptación “live action” del mundialmente popular manga de aventuras del autor japonés Eiichiro Oda. La aventura de Luffy y su tripulación pirata continúa mientras encuentran nuevos aliados y enemigos en la inmensidad del mar, mientras persiguen su meta de encontrar un tesoro legendario. Protagonizada por Iñaki Godoy, Emily Rudd y Mackenyu.

Scarpetta (Amazon Prime Video)

Una nueva serie de suspenso basada en una serie de novelas de la autora Patricia Cornwell. La historia sigue a una médica forense que busca implementar técnicas científicas revolucionarias para resolver misterios en varios puntos de los Estados Unidos. Con Nicole Kidman, Jamie Lee Curtis y Bobby Cannavale.

Esa noche (Netflix)

Una nueva serie española de suspenso en el que una mujer española de vacaciones en la República Dominicana atropella por accidente a un hombre, por lo que ella y sus hermanas intentan hallar la forma de evitar la cárcel. Protagonizan Clara Galle, Claudia Salas y Paula Usero.

Rooster Fighter (Disney+)

Llega la adaptación animada del popular manga de Shu Sakuratani sobre un pollo guerrero que recorre Japón luchando contra seres demoniacos mientras busca venganza del monstruo que asesinó a su hermana. El primer capítulo se estrenará el domingo.

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La oficina (Amazon Prime Video)

Un “remake” mexicano del clásico televisivo británico de comedia The Office, sobre las desventuras de un grupo de empleados que trabajan en las oficinas de una empresa de jabones bajo un excéntrico jefe. Con Fernando Bonilla, Fabrizio Santini y Alexa Zuart.

Plaza Sésamo, nueva temporada (Netflix)

Llega la segunda temporada de la versión de Netflix del clásico programa infantil Plaza Sésamo. Se trata, además, de la temporada 56 de la serie desde su debut original en 1969.

Solar Oppposites, temporada 6 (Disney+)

Nuevos episodios de esta serie animada de comedia de los creadores de Rick y Morty, sobre un grupo de extraterrestres que llegan a la Tierra e intentan encajar entre los humanos mientras planean transformar el planeta.

Un lugar para soñar, temporada 7 (Netflix)

Regresa esta serie estadounidense de drama romántico sobre una mujer de Los Ángeles que intenta rehacer su vida convirtiéndose en enfermera en un pequeño pueblo en el norte de California. Protagonizada por Alexandra Breckenridge y Martin Henderson.

Seducción fatal, temporada 3 (Netflix)

Nuevos episodios de esta serie sudafricana de suspenso sobre una relación entre una profesora casada y un hombre más joven, que resulta en tragedia. Con Kgomotso Christopher y Nathaniel Ramabulana.

Películas

Zootopia 2 (Disney+)

Luego de su enormemente exitoso paso por cines, llega a “streaming” la secuela de Zootopia, en la que la coneja Judy y el zorro Nick se han convertido en compañeros en la Policía de Zootopia y deben trabajar juntos para esclarecer una conspiración que involucra a una serpiente. Dirigida por Jared Bush y Byron Howard.

Un destino en Corea (Netflix)

Un drama indio sobre una mujer de un pueblo remoto de la India que se muda a Corea e intenta encajar en una tierra y cultura que no conoce. Protagonizan Priyanka Arulmohan y Park Hye-jin bajo la dirección de Ra Karthik.