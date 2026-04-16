La posesión de la momia

Título original: The Mummy

Dirección: Lee Cronin

Guion: Lee Cronin

Elenco: Jack Reynor, Laia Costa, May Calamawy, Natalie Grace, Verónica Falcón, May Elghety, Shylo Molina, Billie Roy

Calificación: Para mayores de 16 años

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Duración: 133 minutos

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ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería, avenida Santa Teresa), 14:30; 17:30; 21:00 (subtitulada). XD y D-Box , 16:00 (en español); 13:00; 19:00; 22:00 (subtitulada). Premier , 14:30; 17:30; 21:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Hiperseis (Mariscal López y Teniente Casco), 21:00 (en español); 13:15; 15:50; 18:25 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Shopping Villa Morra, Mariscal López y San Roque González), 15:15; 20:00; 22:30 (en español).

*Cines Itaú Cinemapop del Sol (Shopping del Sol, Aviadores del Chaco y Prof. Delia González), 13:30 (en español); 18:00; 22:30 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza, Avda. Eusebio Ayala), 13:00; 17:15; 22:00 (en español).

LAMBARÉ

*Cines Itaú Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto, Cacique Lambaré y María Auxiliadora), 13:50; 18:20 (en español); 20:50 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping, avenida Mariscal López), 13:15; 15:50; 18:25 (en español); 21:00 (subtitulada).

*Cines Itaú Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping, Ruta 2, Km. 15), 13:15; 15:45; 18:15; 20:45 (en español).

*Cine Fuente (Fuente Shopping, Ruta Mcal. Estigarribia, Km. 9,5), 16:00; 22:30 (en español).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cines Itaú Cinemapop Mariano (Shopping Mariano, Ruta PY03 y Manuel Irala), 13:15; 15:45; 18:15; 20:45 (en español).

ITAUGUÁ

*Cines Itaú Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní, Ruya PY02, Km. 30,5), 14:00; 16:30; 19:00; 21:30 (en español).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni, San Blas y Agapito Valiente), 21:15 (en español).

*Cine Plaza (Shopping Plaza City, Ruta PY02, Km. 8), 19:00; 21:00 (en español).

*Cinezone (Shopping Paris, 4to Piso. Avda. Adrián Jara), 21:00 (en español).

*Cinemark Ciudad del Este (Shopping Lago, Monseñor Rodríguez y Concejal Romero), 15:15; 18:15 (XD, en español); 21:15 (XD, subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping, Gral. Aquino 1848), 13:20; 17:30; 20:00 (en español); 22:30 (subtitulada).

*Cine Max (Maxiaventura, Avenida Japón, esq. Reverchon), 19:30 (en español); 22:00 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Nanawa c/ Pedro Juan Caballero), 21:15 (en español).

CORONEL OVIEDO

*Itaú Cinemapop D Shopping (Ruta 7, Km. 43), 13:30; 16:00; 18:30; 21:00 (en español).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias, Roberto Cabañas y Saavedra), 22:00 (en español).