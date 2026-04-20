Muere el actor argentino Luis Brandoni a los 86 años

Este lunes, familiares del aclamado actor argentino Luis Brandoni confirmaron la muerte del intérprete de 86 años, quien llevaba diez días hospitalizado luego de haber sufrido una caída y acarreaba otros problemas de salud, informó el medio argentino Clarín.

Con unas 60 décadas de carrera en cine, televisión y teatro, Brandoni era una de las figuras más destacadas de las artes actorales en Argentina.

Nacido en 1940, Brandoni protagonizó grandes éxitos del cine argentino como Esperando la carroza (1985), Mi obra maestra (2018) o La odisea de los giles (2019).

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Su película más reciente fue la adaptación de la obra teatral Parque Lezama, que se estrenó en la plataforma de streaming Netflix el pasado mes de marzo.

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Décadas de actuación

Comenzó su carrera en el teatro en la década de 1960 y en las siguientes décadas se destacó no solo por su trabajo actoral, sino también por su activismo sindical y su militancia política en oposición a la dictadura militar que regía en su país, circunstancias que lo obligaron a abandonar Argentina durante años.

Al momento de su muerte, Brandoni tenía en escena en Buenos Aires la obra teatral ¿Quién es quién? y se preparaba para el rodaje de una nueva temporada de la exitosa serie Nada, para la plataforma de streaming Disney+, que protagonizó con Robert De Niro y la actriz paraguaya Majo Cabrera.

Luis Brandoni fue ganador de múltiples premios Martín Fierro por su trabajo en series como Mi cuñado o Un gallo para Esculapio.