Tráiler de ‘Spider-Noir’: Nicolas Cage en una aventura del universo de Spider-Man

Fue revelado un nuevo avance de la serie televisiva Spider-Noir, ambientada en un universo paralelo de Spider-Man, que protagonizará Nicolas Cage como un detective con poderes arácnicos.

La serie trascurre en una versión alternativa de Nueva York en la década de 1930 y sigue a Ben Reilly, un detective en horas bajas y con superpoderes que debe volver a asumir su viejo alter ego, la Araña, para resolver un misterio excepcional.

Nicolas Cage ya interpretó a Ben Reilly en la aclamada película animada de 2018 Spider-Man: Un nuevo universo.

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Junto a Cage protagonizan Lamorne Morris (Fargo), Li Jun Li (Pecadores), Jack Huston (Mr. Mercedes) y Brendan Gleeson (Los espíritus de la isla), entre otros.

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¿Cuándo se estrenará ‘Spider-Noir’?

Spider-Noir consistirá en ocho episodios que se estrenarán en simultáneo en Amazon Prime Video el próximo 27 de mayo. Todos los episodios estarán disponibles en versiones a color y en blanco y negro.