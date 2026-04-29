“El Renacer Albirrojo” lleva a la gran pantalla el lado humano de la clasificación al Mundial

“El renacer albirrojo” celebró anoche su avant-première en las salas del Cinemark, reuniendo no solo a los realizadores sino también a los protagonistas de este documental que busca exhibir el lado humano de lo que fue la clasificación de Paraguay para la Copa Mundial de Fútbol que se jugará en Estados Unidos, México y Canadá.

Bajo la dirección de Armando Aquino y Alfredo Galeano, el documental reúne entrevistas con el técnico Gustavo Alfaro, con jugadores como Gustavo Gómez, Miguel Almirón, Junior Alonso, Matías Galarza, Tonny Sanabria, entre otros.

También rescata las historias de algunos hinchas como Claudio Rejala, el repositor de un supermercado que fue recordado por Alfaro en una conferencia de prensa.

Igualmente aparecen Claudia “Claudinha” Martínez, una de las grandes figuras del fútbol femenino de nuestro país, que desde enero de este año juega en Estados Unidos; y Fabrizio Peralta, un joven chacariteño elegido por el Student Global Prize entre los 50 mejores estudiantes del mundo.

Renato, el niño que fue visto estudiando en el estadio junto a su madre Valeska Giménez, también es parte de esta película; al igual que Ibes Barreto de Ávila, una cocinera del Mercado 4 de Asunción; y Luis “Pichi” Villanueva, el realizador audiovisual y actor que registra los pasos de la Albirroja.

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“Seleccionamos estas historias para poder generar este universo de lo que somos los paraguayos”, señaló Alfredo Galeano, uno de los directores del documental.

Añadió que están con muchas expectativas de cómo será recibido este trabajo, que demandó sincronizar varios equipos de grabación principalmente en el partido en el que se logró la clasificación.

En este sentido, su co-director Armando Aquino detalló a ABC que durante esa jornada se trabajó con diez directores para seguir a los protagonistas y registrar los festejos en calle Palma.

“Es una película que cuenta mucho de Paraguay. Cuenta de nosotros, de cómo somos, cómo sentimos. El fútbol es una excusa”, añadió Galeano.

El documental llegará a otros países

Silvia Caballero Greco, gerente de Marketing y Comercial de la Asociación Paraguaya de Fútbol (AFP), señaló que la idea de hacer el documental surgió al ver que el proceso iniciado con el profesor Gustavo Alfaro comenzó a trascender lo futbolístico.

También detalló que durante este mes de mayo, el documental no solo se estará exhibiendo en Paraguay, sino también llegará a pantallas de Argentina, Estados Unidos, España, Uruguay y Francia.

“Estamos muy contentos de que vamos a poder llegar a toda la comunidad de paraguayos fuera del país”, expresó. También sostuvo que están en conversaciones con una plataforma para exhibir posteriormente la película en streaming.

El documental tiene una duración de una hora y 18 minutos. El guion es de Sergio Colmán Meixner, la dirección de producción estuvo a cargo de Luis Amarilla Tamis, la asistencia de dirección y la coordinación de producción estuvieron a cargo de María Paz Mura.

Joaquín Cabrera también estuvo en la asistencia de dirección 2 y en la producción, mientras que la dirección de sonido es de Germán Acevedo. La música fue compuesta por Derlis González y Thacio Palanca.

La realización es de 1922 Historias Vivas, una división de Maneglia-Schémbori Realizadores.