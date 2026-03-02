El Renacer Albirrojo: La pasión paraguaya llega al cine

La Asociación Paraguaya de Fútbol (APF) presentó el tráiler y póster oficial de “El Renacer Albirrojo”, un documental dirigido por Armando Aquino y Alfredo Galeano. Con el sello de la productora 1922 (Maneglia-Schémbori) y 23 Sports, el largometraje retrata el emotivo regreso de la selección paraguaya al Mundial 2026, tras 16 años de ausencia. La obra, certificada como Marca País, puso el foco en la resiliencia de los hinchas y el liderazgo de Gustavo Alfaro. El film llegará a los cines el próximo 30 de abril.