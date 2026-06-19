Regresa ‘La Casa del Dragón’: estos son los estrenos en streaming para el finde largo

Junio nos regala otro fin de semana y este trae grandes estrenos a las plataformas de streaming, entre ellos la esperada continuación de La Casa del Dragón, la aclamada serie precuela de Game of Thrones, y el capítulo final de The Amazing Digital Circus. Además, varias propuestas de suspenso y romance están entre las novedades.

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Series

La Casa del Dragón, temporada 3 (HBO Max)

Llega la muy anticipada nueva temporada de esta serie de fantasía ambientada en el universo de la saga Canción de Hielo y Fuego de George R.R. Martin, que trascurre décadas antes de los eventos de Game of Thrones y sigue el ocaso de la dinastía Targaryen y las guerras por el Trono de Hierro. Protagonizada por Matt Smith, Emma D’Arcy y Olivia Cooke. El primer episodio de la nueva temporada se estrena el domingo.

The Amazing Digital Circus, capítulo final (Netflix y YouTube)

Luego de haber pasado por cines, llega a YouTube y Netflix es largamente anticipado final de la serie animada The Amazing Digital Circus, que cierra las aventuras de Pomni, Jax, Ragatha y los demás personajes atrapados en una surreal y enloquecedora realidad virtual.

Oasis (Netflix)

Una nueva serie española de suspenso en el que investigadores de la policía deben esclarecer una misteriosa desaparición en un lujoso resort para la alta sociedad y descubrir cuáles de sus huéspedes podrían estar implicados. Con Ana Garcés, Tomy Aguilera y Victoria Kantch.

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Te encontraré (Netflix)

Una miniserie estadounidense de suspenso en la que un hombre encarcelado recibe la información de que su hijo, a quien creía muerto, podría estar vivo, por lo que decide escapar de prisión para descubrir la verdad. Protagonizan Sam Worthington, Britt Lower y Milo Ventimiglia.

Sugar, temporada 2 (Apple TV+)

Nuevos episodios de esta serie de suspenso que sigue a un investigador privado que recorre el laberinto urbano de Los Ángeles investigando una desaparición relacionada al mundo de Hollywood. Con Colin Farrell, Raymond Lee y Sasha Calle.

Baki-Dou: El samurái invencible, parte 2 (Netflix)

Nuevos episodios de la continuación de la adaptación del icónico manga Baki de Keisuke Itagaki. En esta nueva historia, Baki y otros de los mejores peleadores del planeta deben hacer frente a uno de los más célebres guerreros de la historia, el samurái Musashi Miyamoto, quien regresa de la muerte.

Películas

Mensajes de voz para Isabelle (Netflix)

Una comedia romántica en la que una mujer en duelo por la muerte de su hermana envía mensajes a su buzón de voz contándole de su vida. Sin embargo, el número de teléfono es reasignado a un joven hombre que comienza a recibir los mensajes. Protagonizada por Zoey Deutch y Nick Robinson, dirigida por Leah McKendrick.

Culpa tuya: Londres (Amazon Prime Video)

La secuela de la película romántica de 2025 Culpa mía: Londres continúa explorando la complicada relación entre Noah y Nick, que es puesta a prueba cuando ella comienza la universidad y él se ve absorbido por su trabajo. Con Asha Banks y Matthew Broome, dirigida por Charlotte Fassler y Dani Girdwood.

Maridos en acción (Netflix)

Una comedia coreana de acción en la que un detective se ve obligado a hacer equipo con el nuevo marido de su exesposa para encontrar a la mujer luego de que esta es secuestrada. Protagonizan Jin Sun-kyu y Gong Myoung.

El libro para colorear (Netflix)

Un drama estadounidense sobre un padre que decide llevar a su hijo, un joven con síndrome de Down, a ver un partido de béisbol, pero la salida acaba en complicaciones inesperadas. Con William Catlett y Jeremiah Alexander Daniels, dirigida por David Fortune.