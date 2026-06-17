“House of the Dragon”: todo lo que tenés que saber antes del estreno de la tercera temporada

La tercera temporada de “House of the Dragon” se estrena este domingo y los fanáticos están atentos a todos los detalles sobre los nuevos capítulos de la saga.

Te presentamos todos los detalles sobre el estreno, el calendario de capítulos, los horarios para Paraguay y las novedades del elenco.

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¿Cuándo y dónde ver la tercera temporada?

El primer episodio de la tercera temporada se estrenará el próximo domingo 21 de junio de 2026. Los capítulos se emitirán de forma semanal, cada domingo, a través de la señal de cable de HBO y en simultáneo mediante la plataforma de streaming Max (anteriormente HBO Max).

Horario de estreno en Paraguay y la región

Los episodios se liberarán en la plataforma y en el canal de cable en los siguientes horarios:

Paraguay, Argentina, Uruguay y Brasil: 22:00 del domingo.

Chile, Bolivia y Venezuela: 21:00 del domingo.

Perú, Colombia y Ecuador: 20:00 del domingo.

México: 19:00 del domingo.

España: 02:00 del lunes 22 de junio.

Calendario oficial de episodios (2026)

La producción mantiene un ritmo de emisión dominical continuo desde su lanzamiento hasta mediados de agosto:

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Episodio 1: 21 de junio

Episodio 2: 28 de junio

Episodio 3: 5 de julio

Episodio 4: 12 de julio

Episodio 5: 19 de julio

Episodio 6: 26 de julio

Episodio 7: 2 de agosto

Episodio 8 (Final de temporada): 9 de agosto

¿Qué sucederá en esta temporada? (Sin spoilers)

La trama arranca inmediatamente después de las tensas negociaciones entre Alicent Hightower (Olivia Cooke) y Rhaenyra Targaryen (Emma D’Arcy). La denominada Danza de los Dragones ingresa a su fase más violenta, con Rhaenyra decidida a consolidar el Trono de Hierro.

La historia abarcará conflictos clave de la obra original de George R.R. Martin, como la Batalla del Gaznate (Battle of the Gullet) —catalogada como una de las más sangrientas de este universo fantástico—, la toma de Desembarco del Rey y la Primera Batalla de Tumbleton. No obstante, el actor Tom Glynn-Carney (Aegon II) adelantó a la prensa que, si bien el libro Fuego y Sangre es la base fundamental, la adaptación televisiva incluirá ajustes y giros argumentales propios desarrollados por el equipo de guionistas.

Reparto principal y nuevas incorporaciones

El elenco central regresa para esta entrega, encabezado por:

Emma D’Arcy (Rhaenyra Targaryen)

Matt Smith (Daemon Targaryen)

Olivia Cooke (Alicent Hightower)

Ewan Mitchell (Aemond Targaryen)

Tom Glynn-Carney (Aegon II Targaryen)

Entre las novedades más destacadas del reparto para esta temporada se encuentra la incorporación de James Norton en el papel de Ormund Hightower (Señor de Antigua y primo de Alicent), además de las actuaciones de Tommy Flanagan (Roderick Dustin) y Dan Fogler (Torrhen Manderly).