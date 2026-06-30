Spider-Man y ‘La Odisea’ de Nolan lideran estrenos de julio cines de Paraguay

Algunas de las películas más esperadas de todo el año llegan a cines de Paraguay este mes de julio, incluyendo la nueva propuesta del galardonado cineasta Christopher Nolan, lo nuevo de los Minions y de Spider-Man, una nueva entrega de la saga de terror Evil Dead y muchas otras novedades.

Minions y monstruos (jueves 2)

La muy esperada tercera película de los Minions y la séptima de la serie Mi villano favorito encuentra a los icónicos personajes amarillos en una aventura que trascurre en la década de 1920, cuando los Minions llegan a Hollywood y buscan hacer una película de monstruos, con resultados predeciblemente desastrosos.

Moana (jueves 9)

Un ‘remake’ del galardonado musical animado de Disney Moana (2016), sobre una aventurera polinesia que zarpa acompañada de un semi dios para buscar romper una maldición que amenaza a toda su civilización. Protagonizada por Catherine Laga’aia y Dwayne Johnson, quien repite como el semi dios Maui, a quien puso voz en la película animada original.

Evil Dead: En llamas (jueves 9)

La nueva entrega de saga de películas de terror Evil Dead sigue a una familia que se reúne para un funeral, pero su reencuentro se convierte en una pesadilla sangrienta cuando seres infernales comienzan a poseerlos uno tras otro. Con Souheila Yacoub (Duna: Parte 2) y Tandi Wright (Pearl), dirigida por Sébastien Vaniček.

La Odisea (jueves 16)

La muy esperada nueva película del cineasta británico Christopher Nolan (Oppenheimer, Tenet) es una adaptación del clásico literario La Odisea de Homero, que sigue al guerrero griego Odíseo, rey de Ítaca, en su viaje de incidentado regreso a casa luego de la Guerra de Troya. Matt Damon (El botín) protagoniza, encabenzando un elenco que incluye a Tom Holland (Spider-Man: Sin camino a casa), Anne Hathaway (El diablo viste a la moda 2), Robert Pattinson (El drama), Lupita Nyong’o (Un lugar en silencio: Día uno) Zendaya (El drama) y Charlize Theron (Ápex), entre otros.

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La invitación (jueves 23)

Una comedia en la que una cena de dos parejas amigas acaba en una revelación inesperada que cambia por completo las relaciones entre ambos. Dirigida y protagonizada por Olivia Wilde (No te preocupes, cariño) junto a Seth Rogen (The Studio), Penélope Cruz (La novia) y Edward Norton (Un completo desconocido).

La leyenda (jueves 23)

Una película china de fantasía y acción en la que un arqueólogo y su asistente descubren un talismán mágico que los transporta a la China antigua y los pone en la piel de influyentes generales que deben liderar a sus tropas contra invasores. Protagoniza Jackie Chan (Operación Sombra) y dirige Stanley Tong (Masacre en Nueva York).

Criaturas diabólicas (jueves 23)

Un filme ruso de terror en el que un grupo de jóvenes en un pueblo remoto es acechado por un súcubo, un demonio seductor que toma la forma de una mujer. Con Angelina Pakhomova y Polina Davydova, dirigida por Serik Beyseu.

El gran viaje (jueves 23)

Una película animada francesa en la que flores de diente de león conscientes sobreviven una catástrofe nuclear en la Tierra y emprenden un peligroso viaje.

Spider-Man: Un nuevo día (jueves 30)

La muy esperada nueva película del Hombre-Araña sigue a un Peter Parker a quien todos sus amigos y aliados han olvidado. Mientras intenta balancear su vida personal con su labor heróica, sus poderes comienzan a cambiar y una nueva amenaza se cierne sobre Nueva York. Vuelven a protagonizar Tom Holland, Zendaya y Jacob Batalon, y dirige Destin Daniel Cretton (Shang-Chi y la leyenda de los Diez Anillos).