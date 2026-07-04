Día del Cine Paraguayo: ¿qué está pasando con la dirección ejecutiva del INAP?

El Día del Cine y del Audiovisual Paraguayo fue establecido por la Ley N° 6106 con el objetivo de reconocer a la producción nacional. A ocho años de la promulgación de esta legislación, a través de la cual se creó el INAP, la institución se encuentra ante el desafío de establecer su primera transición en la dirección ejecutiva.

El 13 de marzo pasado, el Consejo Nacional del Audiovisual anunció la terna establecida a través de un concurso público de oposición para la Dirección Ejecutiva por el periodo 2026-2031.

El concurso se desarrolló en medio de algunos cuestionamientos por parte de gremios como la Cámara Paraguaya de Empresas Productoras de Cine y Televisión (Campro), la Academia de Cine del Paraguay, la Cámara de Exhibidores del Paraguay y la Federación de Industrias Creativas (FIC).

A través de un comunicado, el pasado 27 de febrero, solicitaron que el proceso se reinicie, señalando que el mismo carecía “de criterios claros, de actas de evaluación, de lógica detrás de cada decisión”.

Pese a estos cuestionamientos, el concurso siguió adelante y finalmente la terna quedó conformada por Ramón Alberto González Ramírez, con una puntuación de 70; Miguel Hermenegildo López, con 69 puntos y Natalia Inés Fuster Cascio.

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La terna, como establece la legislación, fue elevada a la Secretaría Nacional de Cultura. La ministra Adriana Ortiz tiene a su cargo la decisión de elegir quién asumirá la dirección ejecutiva de la institución por los próximos cinco años.

Christian Gayoso y el anuncio de “un nuevo ciclo” en el INAP

Christian Gayoso Rojas, quien fue elegido en 2021 como el primer director ejecutivo del INAP, emitió un comunicado el pasado 24 de junio ante la culminación de su mandato, ya que el pasado 25 de junio se cumplieron cinco años de la resolución que lo confirmó en el cargo.

En primer punto, señaló la “garantía de continuidad institucional”. “Se han tomado todos los recaudos técnicos y administrativos necesarios para asegurar que el INAP mantenga su plena operatividad hasta la designación de la siguiente dirección ejecutiva”, expresó.

Añadió que “la estructura orgánica del instituto, a través de sus direcciones misionales y la Secretaría General, seguirá dando cumplimiento a los procesos de fomento y compromisos internacionales en curso”. “Mi participación será exclusivamente de representación política”, indicó Gayoso.

Señaló además que “las diferentes convocatorias de financiamiento impulsadas a través del Fondo Nacional del Audiovisual Paraguayo (Fonap), así como la representación de nuestro país en instancias clave como la Recam, la CAACI e Ibermedia cuentan con el acompañamiento técnico requerido para evitar interrupciones que puedan afectar la seguridad jurídica de los proyectistas o el posicionamiento del cine paraguayo en el mundo”.

Con respecto al proceso de designación del responsable de la dirección ejecutiva, Gayoso indicó que valora “la trascendental decisión que debe tomar la Ministra de la Secretaría Nacional de Cultura”.

“El Consejo Nacional del Audiovisual ha cumplido con su labor legal de elevar una terna fruto de un proceso de evaluación técnica y pública”, indicó Gayoso, quien también presidió dicho consejo.

En el último punto, señaló su decisión de “entregar el cargo para dar inicio a un nuevo ciclo”. “Estoy convencido de que la alternancia es fundamental para renovar la energía en la gestión del INAP. Este relevo permitirá que nuestra institución alcance nuevos niveles de impacto cultural, desarrollo económico y social, fortaleciendo la industria del audiovisual como un pilar del desarrollo del Paraguay”, acotó.

Finalmente, Gayoso subrayó: “Agradezco profundamente la confianza depositada en mi gestión durante este periodo y reitero mi compromiso inquebrantable con la institucionalidad y el crecimiento del sector audiovisual nacional”.

El INAP cuenta para este ejercicio 2026 con un presupuesto de G. 19.000 millones, de los cuales más de G. 14.000 millones corresponden a la recaudación por el IVA a servicios audiovisuales para el financiamiento del Fonap.

Actualmente la institución cuenta con varios concursos de fondos activos como el Premio Nacional de Guion, el Premio Nacional de Investigación Cinematográfica y Audiovisual, y el Proyecto Audiovisual del Paraguay (Proa Py). Las bases y condiciones se pueden consultar en la web www.inap.gov.py.