Título original: The Odyssey
Dirección: Christopher Nolan
Guion: Christopher Nolan
Elenco: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Benny Safdie
Calificación: Para mayores de 16 años
Duración: 180 minutos
-------------------------------------------------
ASUNCIÓN
*Cinemark (Paseo La Galería), 16:20 (doblada); 12:40; 18:20; 20:00; 22:00 (subtitulada). XD y D-Box, 13:40; 17:20; 21:00 (subtitulada). Premier, 16:20 (doblada); 12:40; 18:20; 20:00; 22:00 (subtitulada)
*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 16:45; 21:00 (doblada); 13:00; 14:30; 17:45; 20:00 (subtitulada).
*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:00; 16:10; 19:20; 21:30 (doblada); 20:45 (subtitulada).
*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 21:30 (subtitulada).
*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:30 (subtitulada).
*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:45; 15:00; 18:10; 21:20 (doblada).
LAMBARÉ
*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 18:30 (doblada); 21:30 (subtitulada).
SAN LORENZO
*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:30; 14:30; 16:45; 17:45; 20:00 (doblada); 21:00 (subtitulada). 4D, 17:30 (doblada); 20:45 (subtitulada).
*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:50; 18:00; 21:10 (doblada).
*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:00; 18:10; 21:30 (doblada).
MARIANO ROQUE ALONSO
*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:50; 18:00; 21:10 (doblada).
ITAUGUÁ
*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 18:30; 21:30 (doblada).
CIUDAD DEL ESTE
*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 20:30 (doblada).
*Cine Plaza (Plaza City), 20:10 (doblada).
*Cinezone (Shopping Paris), 21:00 (doblada); 20:15 (subtitulada).
*Cinemark (Shopping Lago), 13:10; 16:30 (XD, en español); 20:00 (XD, subtitulada).
ENCARNACIÓN
*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:00; 16:10; 19:20; 20:40; 22:30 (doblada).
*Cine Max (Maxiaventura), 20:30 (subtitulada).
CAAGUAZÚ
*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (doblada).
CORONEL OVIEDO
*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 21:15 (doblada).
PILAR
*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 20:30 (doblada).