Cine y TV
16 de julio de 2026 a la - 09:16

La Odisea

Odíseo, rey del reino griego de Ítaca, guía a sus soldados en un peligroso viaje de regreso a casa tras la guerra de Troya, y en el camino se topa con dioses y seres fantásticos.

Por ABC Color

Título original: The Odyssey

Dirección: Christopher Nolan

Guion: Christopher Nolan

Elenco: Matt Damon, Anne Hathaway, Tom Holland, Robert Pattinson, Lupita Nyong’o, Samantha Morton, Zendaya, Charlize Theron, Jon Bernthal, John Leguizamo, Benny Safdie

Calificación: Para mayores de 16 años

Duración: 180 minutos

-------------------------------------------------

ASUNCIÓN

*Cinemark (Paseo La Galería), 16:20 (doblada); 12:40; 18:20; 20:00; 22:00 (subtitulada). XD y D-Box, 13:40; 17:20; 21:00 (subtitulada). Premier, 16:20 (doblada); 12:40; 18:20; 20:00; 22:00 (subtitulada)

*Cines Hiperseis (Avenida Mariscal López y Teniente Casco), 16:45; 21:00 (doblada); 13:00; 14:30; 17:45; 20:00 (subtitulada).

*Cines Villamorra (Villamorra Shopping), 13:00; 16:10; 19:20; 21:30 (doblada); 20:45 (subtitulada).

*Cinemapop delSol (delSol Shopping), 21:30 (subtitulada).

*Cinemapop Mall Excelsior (Mall Excelsior), 21:30 (subtitulada).

*Cines Multiplaza (Shopping Multiplaza), 13:45; 15:00; 18:10; 21:20 (doblada).

LAMBARÉ

*Cinemapop Cerroalto (Paseo Cerroalto), 18:30 (doblada); 21:30 (subtitulada).

SAN LORENZO

*Cines Itaú Pinedo (Pinedo Shopping), 13:30; 14:30; 16:45; 17:45; 20:00 (doblada); 21:00 (subtitulada). 4D, 17:30 (doblada); 20:45 (subtitulada).

*Cinemapop San Lorenzo (San Lorenzo Shopping), 14:50; 18:00; 21:10 (doblada).

*Cine Fuente (Fuente Shopping), 15:00; 18:10; 21:30 (doblada).

MARIANO ROQUE ALONSO

*Cinemapop Mariano (Shopping Mariano), 14:50; 18:00; 21:10 (doblada).

ITAUGUÁ

*Cinemapop Paseo Guaraní (Paseo Guaraní), 18:30; 21:30 (doblada).

CIUDAD DEL ESTE

*CineArt Ciudad del Este (Shopping Zuni), 20:30 (doblada).

*Cine Plaza (Plaza City), 20:10 (doblada).

*Cinezone (Shopping Paris), 21:00 (doblada); 20:15 (subtitulada).

*Cinemark (Shopping Lago), 13:10; 16:30 (XD, en español); 20:00 (XD, subtitulada).

ENCARNACIÓN

*Cinemapop Costanera (Costanera Shopping), 13:00; 16:10; 19:20; 20:40; 22:30 (doblada).

*Cine Max (Maxiaventura), 20:30 (subtitulada).

CAAGUAZÚ

*CineArt Caaguazú (Calle Nanawa, esquina de Pedro Juan Caballero), 21:00 (doblada).

CORONEL OVIEDO

*Cinemapop D Shopping (D Shopping), 21:15 (doblada).

PILAR

*Cine Las Hortensias (Hotel Las Hortensias), 20:30 (doblada).