Alicia Guerra habla de su papel en “Villaflor”, la nueva película de Santiago Mitre para Netflix

Alicia Guerra, la actriz uruguaya que lleva varias décadas en nuestro país participando de producciones de teatro, cine y televisión, será parte de la película “Villaflor”. Se trata de la nueva producción del cineasta argentino Santiago Mitre, nominado al Óscar por “Argentina, 1985″; para la plataforma Netflix.

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Hace unos meses, Guerra se unió en Buenos Aires al elenco integrado por Verónica Llinás, Peter Lanzani, Camille Cottin, Soledad Villamil, Valeria Lois, Susana Pampin, Vivian El Jaber y otros para participar del rodaje de este largometraje ambientado en 1977, en tiempos de la dictadura militar.

“Hace muy poquito terminamos de filmar. Ahora es la parte fuerte de la película, toda esa postproducción, edición, montaje. Fue una experiencia hermosa”, comentó la actriz.

Detalló que llegó al proyecto a través de un casting del cual se enteró por varios lugares pero, luego de mandar su audición, se olvidó del tema. “Después me dijeron que quedé y me llamaron para un callback, con una invitación para ir a Buenos Aires, conocer al director y ahí cerrar todo”, indicó.

Agregó que en esa visita a la capital argentina también realizó otra audición en vivo con las responsables de casting.

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Alicia Guerra afirmó que haber estado en este proyecto “fue lo máximo”. “Empezando por la temática, la seriedad y el compromiso del tema”, señaló la artista, recordando que la historia está ambientada en la dictadura argentina.

La actriz sostuvo que “fue un honor” poder estar al lado de sus compañeros de reparto y, particularmente, poder acercarse desde su interpretación a la figura de Esther Ballestrino de Careaga.

Destacó que ambas nacieron en Uruguay, pero tienen al Paraguay como su país de adopción. “Fue una gran mujer, política, feminista, intelectual, muy destacada en su época, que sufrió el tener que exiliarse a Argentina, a Buenos Aires, y estuvo muchísimos años viviendo allá”, acotó.

“Era de una riqueza tan grande y siempre quise interpretarla, acercarme o estar en algún proyecto donde a Esther se le diera el valor que tiene que tener”, añadió la actriz, que en nuestro país participó de exitosas series como “González vs. Bonetti”, “La Chuchi” y “Solo x unos días”.

Alicia Guerra comentó que conoció la historia de Esther Ballestrino hace muchos años atrás cuando estuvo vinculada al Partido Revolucionario Febrerista (PRF), pero aseguró que recién tomó dimensión de su importancia cuando el Papa Francisco visitó Paraguay en el año 2015.

“Sale una entrevista que a las únicas que les dio una entrevista privada de media hora fueron las hijas de Esther. Ahí comencé a enterarme que fue jefa de un laboratorio de química y él, antes de dedicarse al sacerdocio, había sido su empleado y decía que era de un rigor impresionante”, agregó.

La actriz también recordó que el pontífice recordaba a Esther Ballestrino como “una mujer brillante, que aprendió de política gracias a ella y que por ello la mujer paraguaya para él era tan importante”.

“Un reaprendizaje magnífico”

Guerra sostuvo que para ella esta experiencia fue “un reaprendizaje magnífico” y sobre todo destacó la claridad de Mitre para dirigir a los actores y a todo el equipo.

“Todo el mundo está involucrado, creando, observar a esas compañeras de cómo van haciendo sus papeles”, relató. Destacó además que para la lectura de guion se convocó a todos los actores, algo que no suele ser muy usual, lo que les permitió conocerse y poder respetar el trabajo del otro.

Según anticipó Netflix, “Villaflor” será un thriller político que combina espionaje y drama histórico, basado en hechos reales. La trama presentará dos historias que avanzan en direcciones opuestas.

Por un lado, el “Rubio” (Peter Lanzani), teniente de la Armada recibe la misión de infiltrarse en la iglesia de la Santa Cruz, donde un grupo de familiares comienza a organizarse para reclamar por sus desaparecidos.

Por el otro lado, Azucena Villaflor (Verónica Llinás) transforma la búsqueda de su hijo en un acto de resistencia colectiva que desafía la dictadura militar.

A medida que el “Rubio” gana la confianza de la monja francesa Alice Domon (Camille Cottin) y luego la de Azucena, la película retrata simultáneamente el nacimiento de una forma inédita de resistencia civil contra el terrorismo de Estado.

El rodaje de “Villaflor”, historia y emoción

En el marco de la realización de esta película, Alicia Guerra pudo conocer a las hijas de Esther Ballestrino. “Fue uno de los momentos más fuertes. Ellas visitaron, en distintos días, las filmaciones que se hacían en Plaza de Mayo”, detalló.

Recordó que Azucena Villaflor fue una de líder que fundó junto con Esther y otras mujeres la agrupación Madres de Plaza de Mayo - Línea Fundadora.

“Es como un momento mágico, indescriptible, es muy fuerte para ellas y para nosotras tenerlas. Verónica Llinás hace de Azucena y pudimos conocer a Cecilia, la hija de Azucena, hay otras actrices que hacen de madres, que ya están viejitas o que ya fallecieron”, detalló.

En este sentido, señaló que además de investigar el material que les habían dado desde la producción como libros, vídeos, documentales, cada una realizó una investigación para acercarse a su personaje.

“No pasa por un parecido físico, el physique du rôle, que yo no lo tengo tanto. Es ir a la esencia de quiénes eran ellas, lo que pasaron, de lo que significaron no solamente para Argentina sino para el mundo”, remarcó la actriz.

Según detalló Netflix, a través de un comunicado, el rodaje de la película duró 12 semanas y se extendió por distintas locaciones de Buenos Aires, Avellaneda, Berazategui, Lanús, Tres de Febrero, Vicente López, San Isidro, Lomas de Zamora y el Partido de la Costa. El estreno está previsto para 2027.