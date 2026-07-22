La película argentina “Puan” se proyectará en Cine de Barrio, con presencia de sus directores

La actividad se llevará a cabo este jueves 23 de julio, a las 16:00, en la Sala Tuyucuá de Cine de Barrio, ubicada en Defensa Nacional 737, en el barrio Las Mercedes. La entrada será libre y gratuita, hasta completar el aforo.

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Estrenada en 2023, “Puan” sigue la historia de Marcelo, un profesor de filosofía de la Universidad de Buenos Aires que, tras la muerte de su mentor, espera asumir la cátedra que quedó vacante.

Sin embargo, la llegada de un carismático colega que regresa de Europa para disputarle el puesto desencadena una competencia académica que, entre discusiones filosóficas y situaciones inesperadas, se desarrolla en paralelo a un contexto de creciente incertidumbre social y política.

Al finalizar la proyección, los asistentes tendrán la oportunidad de conversar con los directores María Alché y Benjamín Naishtat sobre el proceso de realización de la película y los temas que aborda.

La función será de acceso gratuito y las puertas estarán abiertas hasta completar la capacidad de la sala.