Arte y astronomía se encuentran en una actividad especial sobre Joan Miró

La propuesta invita a recorrer la vida y la obra del pintor, escultor, grabador y ceramista español Joan Miró durante el período en que creó la célebre serie “Constelaciones”, poniendo el foco en el contexto histórico de estas piezas y en la presencia del cielo y de los elementos astronómicos dentro de su imaginario artístico.

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Durante el encuentro se utilizarán herramientas de simulación astronómica para recrear los cielos visibles desde algunos de los lugares donde el artista desarrolló estas obras. De esta manera, el público podrá conocer cuáles eran las estrellas, constelaciones y fenómenos celestes que acompañaban las noches de Miró y que pudieron alimentar su proceso creativo.

La charla también propondrá una reflexión sobre las distintas formas en que las culturas han interpretado el firmamento a lo largo de la historia, estableciendo un diálogo entre la mirada artística de Miró y las múltiples lecturas que la humanidad ha construido sobre el cielo.

Como cierre de la jornada, se realizará una observación astronómica guiada de la Luna, las estrellas y otros objetos visibles en el cielo nocturno, buscando conectar la experiencia artística con la contemplación directa del firmamento.

La actividad forma parte de la programación de la exposición “Joan Miró. Dibujos sobre el muro. Fotografías de Rif Spahni”, organizada por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) en colaboración con la Fundació Pilar i Joan Miró a Mallorca.

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La muestra, que permanecerá abierta hasta el 1 de agosto, reúne fotografías de Rif Spahni junto con material documental y obras que permiten adentrarse en Son Boter, el taller mallorquín donde Miró desarrolló buena parte de su experimentación artística.

La muestra puede visitarse de martes a sábados, de 10:00 a 21:00, con acceso libre y gratuito, en el centro cultural ubicado sobre Herrera casi Tacuary.