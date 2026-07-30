3 Margens Festival abre llamado a producciones cinematográficas: categorías y cómo participar

El 3 Margens Festival Latinoamericano de Cine recibirá hasta el 20 de agosto cortometrajes y largometrajes independientes, en el marco de la convocatoria gratuita para su octava edición que se celebrará del 8 al 21 de noviembre de 2026.

Este evento, que se desarrolla en salas y espacios culturales de Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina), tiene como objetivo fortalecer el audiovisual independiente, promover el intercambio cultural y valorar a nuevos realizadores a través de la exhibición y difusión de producciones contemporáneas.

Las categorías del 3 Margens Festival

La programación del festival estará dividida en las siguientes categorías:

Muestra afluentes: categoría competitiva de cortometrajes destinada a producciones de América Latina y el Caribe.

Fronteras Regionales Entre Ríos: categoría competitiva de cortometrajes enfocada en películas realizadas en el Estado de Paraná (Brasil), en la Provincia de Misiones (Argentina) o en cualquier departamento de Paraguay, con excepción de la capital, Asunción.

Muestra Universitaria: categoría competitiva de cortometrajes dirigida a películas realizadas en el ámbito estudiantil (universitario o técnico) por estudiantes o egresados de instituciones de enseñanza de América Latina y el Caribe.

Muestra Panorama: sección no competitiva destinada a la exhibición de largometrajes producidos en países latinoamericanos y caribeños.

Las inscripciones de los materiales para la selección del festival se realizan exclusivamente a través de la plataforma Festhome y pueden participar obras estrenadas a partir de 2025.

Esta 8° edición del 3 Margens Festival de Cine Latinoamericano contará además con exhibiciones de películas invitadas, actividades de formación profesional y laboratorios de guion.

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El reglamento completo y las bases y condiciones de participación están disponibles en español, guaraní y portugués. Las mismas se pueden consultar en el sitio web del festival. Para consultas también está habilitado el correo festival@3margens.com.br.