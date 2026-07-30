Cine y TV
30 de julio de 2026 a la - 10:27

3 Margens Festival abre llamado a producciones cinematográficas: categorías y cómo participar

Foros, talleres y diversas actividades propone el 3 Margens Festival Latinoamericano de Cinema, que se puso en marcha en la triple frontera.
Foros, talleres y diversas actividades propone el 3 Margens Festival Latinoamericano de Cine, que celebrará su octava edición en el mes de noviembre.Gentileza

El 3 Margens Festival Latinoamericano de Cine abrió la convocatoria de cortometrajes y largometrajes para su octava edición, que se celebrará este mes de noviembre de 2026 en la región de frontera entre Brasil, Paraguay y Argentina.

Por Maripili Alonso

El 3 Margens Festival Latinoamericano de Cine recibirá hasta el 20 de agosto cortometrajes y largometrajes independientes, en el marco de la convocatoria gratuita para su octava edición que se celebrará del 8 al 21 de noviembre de 2026.

Este evento, que se desarrolla en salas y espacios culturales de Foz de Iguazú (Brasil), Ciudad del Este (Paraguay) y Puerto Iguazú (Argentina), tiene como objetivo fortalecer el audiovisual independiente, promover el intercambio cultural y valorar a nuevos realizadores a través de la exhibición y difusión de producciones contemporáneas.

Las categorías del 3 Margens Festival

La programación del festival estará dividida en las siguientes categorías:

  • Muestra afluentes: categoría competitiva de cortometrajes destinada a producciones de América Latina y el Caribe.
  • Fronteras Regionales Entre Ríos: categoría competitiva de cortometrajes enfocada en películas realizadas en el Estado de Paraná (Brasil), en la Provincia de Misiones (Argentina) o en cualquier departamento de Paraguay, con excepción de la capital, Asunción.
  • Muestra Universitaria: categoría competitiva de cortometrajes dirigida a películas realizadas en el ámbito estudiantil (universitario o técnico) por estudiantes o egresados de instituciones de enseñanza de América Latina y el Caribe.
Tres mujeres de pie en un cine, una leyendo un documento, en un ambiente moderno y oscuro durante el festival.
Uno de los eventos realizados en el 3 Margens Festival Latinoamericano de Cine, que ofrece proyecciones en las ciudades de la Triple Frontera.
  • Muestra Panorama: sección no competitiva destinada a la exhibición de largometrajes producidos en países latinoamericanos y caribeños.

Las inscripciones de los materiales para la selección del festival se realizan exclusivamente a través de la plataforma Festhome y pueden participar obras estrenadas a partir de 2025.

Esta 8° edición del 3 Margens Festival de Cine Latinoamericano contará además con exhibiciones de películas invitadas, actividades de formación profesional y laboratorios de guion.

El reglamento completo y las bases y condiciones de participación están disponibles en español, guaraní y portugués. Las mismas se pueden consultar en el sitio web del festival. Para consultas también está habilitado el correo festival@3margens.com.br.