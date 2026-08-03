Entrevista con los creadores de “Kafka”, la miniserie que busca romper mitos acerca del escritor

“Hay muchos clichés en torno a la vida de Kafka que no son ciertos”, afirmó el director y coguionista David Schalko, en una charla exclusiva con ABC acerca de esta miniserie que se estrenará este jueves 6 en el canal de cable Film & Arts.

Lea más: Spider-Man arrasa en taquilla con 927 millones, el segundo mejor estreno de la historia

Algunos de estos aspectos de la vida del escritor de “La metamorfosis” y “El castillo” serán abordados en esta miniserie dramática, de seis capítulos, que está inspirada en la biografía de tres volúmenes escrita por Reiner Stach, considerada la obra definitiva sobre la vida de Kafka.

Para Daniel Kehlmann, coguionista de esta miniserie, el principal desafío de retratar a Kafka en esta producción fue no limitarse simplemente contar su vida y dejar a un lado su trabajo literario.

“Eso era fácil. Pero es justamente este trabajo la razón de por qué estamos interesados en su vida. Así que su trabajo tenía que ser una parte de la historia, y no simplemente solo a que estuviera sentado en un escritorio escribiendo. Eso es lo que se ve mucho en las películas sobre artistas, pero sentíamos que era una imagen que no queríamos usar ni ver”, detalló.

Kehlmann añadió que, en esta línea narrativa, debían contar la historia de cómo ciertos eventos de su vida lo llevaron a desarrollar sus principales obras.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

“Sentíamos que para contar esa historia, era necesario ver algunas de esas obras. Eso dio lugar a esas escenas cortas que parecen sacadas de películas más grandes que adaptan sus obras. Pero, por supuesto, esas películas no existen”, comentó.

David Schalko destacó que Kafka fue una figura muy compleja, por lo que hay muchos aspectos que se pueden destacar del mismo y que el reto al retratarlo en esta miniserie fue decidir en qué concentrarse.

“Y eso siempre tiene que ver con la conexión entre la vida y la escritura. Hay muchas situaciones que sabemos que dieron origen a la literatura de Kafka”, indicó.

Señaló que, por ejemplo, una situación que vivió con su prometida Felice Bauer en un hotel dio origen a la idea de “El proceso”, o una situación con el actor Yitzhak Löwy, y la pelea en casa con el padre, que dio origen a “La Metamorfosis”.

“Sabemos muchísimo sobre la vida de Kafka, conocemos cada día de su vida, dónde estaba, qué pensaba, qué hacía; no hay vida mejor documentada. Así que fue un reto extraer lo esencial de esa vida compleja, concentrarse en lo fundamental y conectar el nivel del arte con el nivel de la vida de Kafka”, agregó el director.

La miniserie está dividida en seis episodios conectados a través de un narrador omnisciente. Cada uno de estos episodios está centrado en una persona o relación fundamental en la vida de Kafka: Max, Felice, Familia, Oficina, Milena y Dora.

Kehlmann señaló que al principio con Schalko implementaron un sistema recurrente para cada episodio, a través de amplias conversaciones acerca de qué trataría cada uno y proponiendo temáticas generales.

Tras delinear la pauta general de cada episodio, el guionista se reunía con el biógrafo Reiner Stach y repasaba el guion para asegurarse de que todo tuviera sentido.

“Luego escribía el episodio, se lo enviaba a David, él me lo devolvía con comentarios, que siempre eran acertados y excelentes, y a menudo lo reescribía un poco según esas notas”, detalló.

Añadió que nuevamente mostraba el guion a Stach quien “tenía un estricto derecho de veto”. Todo lo que el biógrafo consideraba incorrecto o que no debía estar ahí, Kehlmann lo debía quitar o modificar.

El guionista señaló que, posteriormente, el guion de cada episodio volvía a David y luego era evaluado con los productores.

“Ese era el procedimiento establecido para cada episodio. Sabíamos que las tres mujeres principales en su vida debían tener mucha presencia, así que supimos desde el principio que Felice, Milena y Dora tendrían un episodio cada una. Y claro, todo aquel que piensa en Kafka piensa en la carta a su padre, así que sabíamos que el padre tenía que ser muy importante; ese personaje se extendió al episodio que llamamos Familia”, explicó.

Kelhmann sostuvo que también debían presentar a la oficina, “el Kafka en el trabajo que la gente normalmente desconoce, que no aparece mucho ni siquiera en sus propios diarios”.

En tanto, en el primer episodio de la miniserie se centran en Max Brod, el mejor amigo del escritor y quien dio a conocer su obra. “Es un personaje muy atractivo, lleno de energía, vitalidad y calidez, así que desde el principio quedó claro que la forma de conocer a Kafka en nuestra serie sería a través de Max”, acotó el guionista y novelista.

Al respecto, David Schalko señaló que al centrarse en un personaje o vínculo de la vida de Franz Kafka les permitió cambiar de perspectiva en cada episodio.

En cuanto a las tres mujeres principales en la vida de Kafka recordó que con Felice mantuvo “una relación literal, una relación epistolar, apenas se veían en persona”; mientras que con Milena tuvo “su relación más intensa, aunque muy breve”; y Dora, que estuvo a su lado cuando el escritor estaba muriendo.

Schalko también indicó que si bien todos conocen la importancia de la carta de Kafka a su padre, en el episodio centrado en la familia incluyen su vida religiosa, su identidad judía, algo que era muy importante en ese tiempo, y la conecta con “La Metamorfosis”.

El director indicó además que en el capítulo de la Oficina el público se encontrará con una historia que no tiene que ver con la burocracia, sino con las personas y lo escritores que entendieron a Kafka y fueron muy buenos con él.

La historia desconocida del trabajo de Kafka

Para Daniel Kehlmann el aspecto más llamativo de la vida de Kafka es cuán complejo e interesante fue el escritor en su trabajo, algo de lo que realmente no habló en sus diarios.

“Es algo parecido a ese fenómeno psicológico en el que la gente reprime una parte de su personalidad. Da la impresión de que no refleja esa faceta de su vida en sus diarios, pero era una parte fundamental: era muy, muy bueno en ello, un abogado de gran éxito para su empresa, la aseguradora de los trabajadores”, agregó.

El guionista también destacó la labor de Reiner Stach para rastrear la obra de Kafka hasta ciertos aspectos de su escritura.

“Para mí fue una verdadera sorpresa descubrir que el trabajo de Kafka en la oficina no era una parte insignificante de su personalidad, algo que simplemente hacía para ganar dinero mientras la vida real transcurría en otro lugar. No, esta era su vida real, una parte importante de ella”, remarcó el guionista.

Schalko también coincidió en la sorpresa que le significó descubrir lo bueno que era Franz Kafka en su profesión, que hizo una carrera y trabajó allí por un buen tiempo.

“Conocemos el cliché del pobre Kafka y la compañía de seguros como su pesadilla, pero no es cierto”, remarcó el director. Añadió que Oficina es uno de sus episodios favoritos de la miniserie ya que “es una comedia de oficina muy peculiar”.

“También me gustan los personajes de los dos directores de la compañía de seguros y la gente que trabaja allí, esa tensión entre burocracia y humanismo dentro de la empresa, porque fueron muy buenos con Kafka hasta su muerte”, destacó Schalko.

Agregó que no sabía de la vida de Kafka en la oficina y que sus jefes eran dos escritores que comprendían su trabajo. “Allí no había burocracia, era una oficina muy humanista: tenía muchas vacaciones para escribir su libro, muchos privilegios, e incluso cuando faltaba meses, le pagaban”, resaltó.

Desmintiendo clichés en torno a Franz Kafka

Schalko también desmintió el cliché del Kafka solitario, señalando que en realidad el autor austrohúngaro tenía muchos amigos y, entre ellos, escritores famosos.

“Siempre pensamos que todo en él es oscuro, pero hay mucho humor en su vida y en su literatura, y queríamos mostrar también esos aspectos”, subrayó el director de la miniserie.

Finalmente, ambos señalaron que esperan que esta miniserie incentive al público a acercarse a leer la obra de Franz Kafka.

“Intentamos responder, de forma profunda y exhaustiva, cómo un gran escritor encuentra sus ideas, las moldea y las convierte en literatura, y le dedicamos el tiempo necesario: el tercer episodio trata sobre aspectos completamente diferentes e inconexos de su vida que tuvieron que confluir para que escribiera La metamorfosis”, anticipó Daniel Kehlmann.

Para Schalko, “el efecto más lindo” sería que la gente dijera “quiero leer un libro de Kafka” luego de ver los capítulos de esta miniserie que, a su vez, apunta a romper con varios clichés acerca de la vida del escritor que no son ciertos.

La serie se emitirá los días jueves a las 22:00, a partir de este 6 de agosto, en el canal Film & Arts. Cada jueves, hasta el próximo 10 de septiembre, se presentará un episodio estreno.

El elenco está encabezado por Joel Basman como Franz Kafka, acompañado por David Kross como Max Brod, Nicholas Ofczarek como Hermann Kafka, Liv Lisa Fries como Milena Jesenská, Lia von Blarer como Felice Bauer, Tamara Romera Ginés como Dora Diamant, Lars Eidinger como Rainer Maria Rilke y Charly Hübner como Ernst Rowohlt.

El rodaje de esta miniserie se realizó en Viena, Salzburgo y Baja Austria para recrear la Praga de principios del siglo XX.