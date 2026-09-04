“Contacto ciudadano”: así será el nuevo ciclo del programa con Ana Lezcano y Jorge Montefilpo

Ana Lezcano y Jorge Montefilpo serán los encargados de acompañar el inicio de la jornada de los sábados con “Contacto ciudadano”. El programa se emitirá de 5:00 a 8:00 a través de ABC Cardinal 730 AM, ABC Tv y también en streaming por el canal de YouTube @ABCParaguay.

“Contacto ciudadano” nace con la premisa de ser el primer punto de contacto del día entre la actualidad y la gente, ofreciendo información verificada, entrevistas y análisis.

Ana Lezcano y el entusiasmo de asumir un desafío en radio, TV y streaming

Ana Lezcano recordó que lleva 10 años en ABC y si bien parte de su camino estuvo ligado al periodismo digital y la redacción rápida de noticias diarias, siempre tuvo un especial interés por temas sociales y ambientales.

“Ese trabajo me permitió conocer múltiples historias y me ayudó a acercarme a realidades muy distintas, recorriendo sobre todo el interior del país en mis coberturas especiales. Al mismo tiempo, me ayudó a formarme en distintas habilidades que hoy me permiten ejercer el área de investigación”, señaló.

Para Ana, este nuevo desafío con la radio, el streaming y la televisión “significa mucho” y representa una oportunidad para salir de su zona de confort y explorar el formato que la enamoró cuando realizaba sus primeras prácticas en radios comunitarias.

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“Después de tanto tiempo contando las historias detrás del teclado, me entusiasma asumir este desafío y sobre todo en un medio con una audiencia tan amplia”, remarcó.

En cuanto al formato de “Contacto ciudadano”, señaló que si bien va a tener noticias e información, no quieren limitarse a contar lo que pasó en la semana.

“Queremos saber qué piensa la gente, qué le preocupa, qué denuncia, qué celebra y qué historias tiene para compartir. Para mí, el verdadero valor de este espacio estará justamente en ese ida y vuelta, en que la audiencia no sea solamente espectadora, sino una parte activa del programa”, destacó.

Jorge Montefilpo anticipa diversos bloques y mucho más

Por su parte, Jorge Montefilpo afirmó que representa un desafío el retornar a un espacio en el que ya había estado en el año 2018.

“Tantas cosas pasaron en ese lapso de tiempo. Tuvimos una pandemia, pasaron muchas situaciones, ocurrieron muchos hechos que ya pasaron a la historia del país y a nivel mundial. Ahora volvemos para enfocarnos en un nuevo desafío y también para centrarnos en, así como dice el nombre, tratar de recibir el contacto de la gente”, detalló.

Afirmó que la intención de este programa será “acompañar a la gente en sus necesidades, sus reclamos, en su día a día, en lo que buscan para su comunidad y para su barrio”.

Sostuvo que, ya que estamos en época electoral, también buscarán recibir esos pedidos de la gente para los candidatos a intendentes, buscando generar una comunidad con los oyentes de la capital, el interior del país y también con aquellos que escuchan desde el extranjero.

“Es un ciclo muy interesante donde prometemos varios varios bloquecitos. Ya que este programa va a ir, además de radio, por televisión acompañando a ABC TV y también en streaming. Vamos a tratar de de cumplir con toda la gente, con todos los oyentes”, remarcó.

Montefilpo recordó además a todos los que pasaron por “Contacto ciudadano” desde su inicio en 2016 como Carlos Ortega, Viviana Benítez, Javier Sánchez, Lorena Aponte y Pedro Gómez.

“El agradecimiento correspondiente a todos los que pasaron por ese espacio que ya se ha ganado su lugar los sábados por la mañana en ABC Cardinal 730 AM y esperamos continuar con ese desafío de seguir acompañando e informando a la gente”, concluyó.