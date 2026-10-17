“Nadie dice Nada” tendrá su propia serie: mirá acá el tráiler de “Somos así”

“Nadie dice Nada”, el popular programa de streaming de Luzu TV, se prepara para retornar a Paraguay y también alista el estreno de su serie : “Somos así”. Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo y Martín Garabal son los protagonistas de esta nueva propuesta de ficción.

La serie, que acaba de estrenar su tráiler, seguirá a un grupo de amigos en sus treinta y cuarenta atravesando ese momento en el que todo parece desajustarse al mismo tiempo.

Trabajos que tambalean, vínculos que se redefinen, citas fallidas y secretos que salen a la luz los empujan a preguntarse quiénes son y qué están dispuestos a sostener cuando el presente ya no se parece a lo que imaginaron.

Santi Talledo y Diego Vago son los escritores y showrunners de esta serie que constará de ocho capítulos, de veinte minutos de duración, en los que los protagonistas se verán envueltos en situaciones delirantes que demuestran que el crecimiento no viene con un manual de instrucciones.

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La realización de la serie está a cargo de Pampa Films y la dirección es de Nicolás Silbert y Lalo Mark.

¿Cuándo se estrena y dónde se podrá ver “Somos así”?

El estreno de la serie “Somos así” está previsto para el 18 de noviembre. La misma estará en la sección Hulu de la plataforma Disney+.

Semanas atrás, Nicolás Occhiato y Santi Talledo participaron de un panel en Iberseries Platino, donde hablaron del acuerdo entre Disney+ y Luzu TV para trasladar a la ficción el universo de “Nadie dice Nada”, detallando el proceso creativo de esta serie.

Los detalles del regreso de “Nadie dice Nada” a Paraguay

Para los próximos días se aguarda el regreso de “Nadie dice Nada” a Paraguay. El programa de streaming vendrá con su equipo conformado por Nicolás Occhiato, Flor Jazmín Peña, Momi Giardina, Santi Talledo, Martín Garabal y Marcos Giles.

Según anticiparon, este viernes 23 de octubre estarán haciendo el programa en vivo desde la oficina de Personal, sobre la Avda. España c/ Máximo Lira.

Hasta este martes 20, los clientes de Samsung y Personal interesados en participar pueden registrarse a través de un enlace. Los que accedan a la experiencia tendrán la chance de ser parte de una foto grupal, participar de la tribuna en vivo, ganar premios sorpresa y ganar entradas para el show.

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En tanto, el sábado 24 se llevará a cabo el show de “Nadie dice Nada” en el SND Arena (Avda. Eusebio Ayala y RI 6 Boquerón). Será a las 21:00 y las entradas se pueden adquirir a través de Tuti. Los sectores aún disponibles y precios son:

Platea: G. 200.000

Preferencias Norte y Sur: G. 250.000

VIP Oro: G. 385.000

VIP Platino: G. 430.000

Las entradas para los sectores VIP Bronce, Palco Norte y Palco Sur ya están agotadas.