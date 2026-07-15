Video: El divertido “crossover” de ABC con Luzu TV en Atlanta y el saludo de Nico Occhiato

En medio de la emoción que se vive en Atlanta por las instancias decisivas del Mundial 2026, las transmisiones de streaming y radio de Argentina y Paraguay protagonizaron un divertido e inesperado cruce en vivo. Los conductores de Luzu TV, Nico Occhiato y Marcos Giles, irrumpieron a los periodistas de ABC Cardinal, Dani Chung y Ariel Marecos, para sumarlos a su transmisión en el streaming.

El encuentro se dio en plena vía pública mientras el equipo del programa Nadie Dice Nada transmitía en vivo para una audiencia que superaba los 160.000 espectadores conectados.

Lea más: ¿A qué hora juega Argentina vs. Suiza y dónde ver en vivo?

Un ida y vuelta de fútbol, anécdotas y risas

Al cruzarse con los comunicadores paraguayos, los conductores argentinos los detuvieron para iniciar una charla muy espontánea. El diálogo fluyó rápidamente entre temas que conectan el fútbol de ambos países; recordaron con humor la figura de Maxi Biancucchi —el primo paraguayo-argentino de Lionel Messi— y los conductores de Luzu se mostraron muy interesados por el presente de la Albirroja bajo la dirección técnica de Gustavo Alfaro. Además, rememoraron el partido amistoso que jugaron recientemente contra los creadores de contenido de 412.

En medio de ese ambiente distendido, Occhiato no dudó en mirar a la cámara para enviar un afectuoso mensaje: “Un saludo a todo Paraguay”, expresó ante los miles de internautas que seguían la transmisión de streaming más vista de la región.

La anécdota del “Chipi” Vera y la FIFA

Dani Chung y Ariel Marecos le contaron a los streamers que la cobertura en Atlanta de hoy es siguiendo a Argentina y también relataron de manera distendida la curiosa situación del relator “Chipi” Vera, a quien la FIFA le retiró la acreditación para las zonas oficiales de transmisión, una anécdota que despertó la sorpresa de los conductores Nadie Dice Nada.

El cruce se dio en la antesala de un día clave para la delegación argentina en Atlanta, ya que la selección albiceleste se enfrenta hoy a Inglaterra buscando un lugar en la gran final de la Copa del Mundo 2026.