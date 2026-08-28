Cultura
28 de agosto de 2026 a la - 13:34

“Nadie dice nada”, el popular streaming argentino, regresa a Paraguay en el mes de octubre

Nicolás Occhiato y "Nadie dice Nada" transmiten hoy desde Paraguay.
Nicolás Occhiato, vestido con la camiseta albirroja, durante el especial de "Nadie dice nada" que realizaron el año pasado en Paraguay.

“Nadie dice nada”, el popular programa de streaming del canal argentino Luzu TV, anunció hoy su regreso a Paraguay en el mes de octubre. En esta nota te contamos los detalles de este anuncio.

Por Maripili Alonso

“Nadie dice nada” se alista a regresar nuevamente a Paraguay, tras el furor que generó su show y la visita de Nico Occhiato, Momi Giardina, Santi Talledo, Flor Jazmín Peña y Martín Garabal a Asunción, en diciembre pasado.

El popular programa del canal argentino de streaming Luzu TV retornará a Paraguay en el próximo mes de octubre. Según anunciaron hoy, a través de sus redes sociales, el show será el sábado 24 de octubre en el SND Arena.

En esta ocasión se sumará a los cinco ya citados, otra figura del programa: el ex-futbolista e influencer Marcos Giles.

Seis personas en trajes oscuros sonríen para la foto, con fondo negro y colores de la bandera paraguaya.
Afiche compartido por Luzu anunciando el regreso de "Nadie dice nada" a Paraguay.

Nico Occhiato: “Lo que sucedió el año pasado fue una locura”

“Amigas, amigos, atención. Lo que sucedió el año pasado fue una locura. Nos hicieron vivir un fin de semana impresionante en este país que voy a comentar”, expresó Nico Occhiato antes de anunciar este regreso a Paraguay.

El programa de streaming Nadie dice nada llegó por primera vez a Paraguay de la mano de HONOR, convocando a una multitud en Paseo La Galería.
El programa de streaming Nadie dice nada llenó de público el Paseo La Galería durante su programa especial.

El conductor afirmó que “esta vez volvemos y por más, por eso me tiene cagado”. Recordó además que, el año pasado, hicieron cuatro funciones llenas en el Teatro del Banco Central del Paraguay y aún muchos fanáticos quedaron afuera.

“Qué lindo de vuelta el chipa guasú, sopa paraguaya”, comentó Santi Talledo. A lo que Momi respondió: “Lo bien que comimos en Paraguay, no tiene sentido”.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Occhiato anunció que las entradas salen a la venta a partir de este lunes 31 de agosto, a las 11:00, a través de Tuti.

También explicaron que Ángela Torres no podrá estar en este show porque coincide con una de las fechas de su gira de conciertos, en la ciudad de Córdoba.