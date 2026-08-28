“Nadie dice nada”, el popular streaming argentino, regresa a Paraguay en el mes de octubre

“Nadie dice nada” se alista a regresar nuevamente a Paraguay, tras el furor que generó su show y la visita de Nico Occhiato, Momi Giardina, Santi Talledo, Flor Jazmín Peña y Martín Garabal a Asunción, en diciembre pasado.

El popular programa del canal argentino de streaming Luzu TV retornará a Paraguay en el próximo mes de octubre. Según anunciaron hoy, a través de sus redes sociales, el show será el sábado 24 de octubre en el SND Arena.

En esta ocasión se sumará a los cinco ya citados, otra figura del programa: el ex-futbolista e influencer Marcos Giles.

Nico Occhiato: “Lo que sucedió el año pasado fue una locura”

“Amigas, amigos, atención. Lo que sucedió el año pasado fue una locura. Nos hicieron vivir un fin de semana impresionante en este país que voy a comentar”, expresó Nico Occhiato antes de anunciar este regreso a Paraguay.

El conductor afirmó que “esta vez volvemos y por más, por eso me tiene cagado”. Recordó además que, el año pasado, hicieron cuatro funciones llenas en el Teatro del Banco Central del Paraguay y aún muchos fanáticos quedaron afuera.

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“Qué lindo de vuelta el chipa guasú, sopa paraguaya”, comentó Santi Talledo. A lo que Momi respondió: “Lo bien que comimos en Paraguay, no tiene sentido”.

¿Cuándo salen a la venta las entradas?

Occhiato anunció que las entradas salen a la venta a partir de este lunes 31 de agosto, a las 11:00, a través de Tuti.

También explicaron que Ángela Torres no podrá estar en este show porque coincide con una de las fechas de su gira de conciertos, en la ciudad de Córdoba.