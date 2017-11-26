ABC
31 de octubre de 2026
Ir a ABC en el Este
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
Otro Level
ABC Cardinal AM de 21:00 a 23:59
Escuchar ABC AM
Solo Música
ABC FM 12:00 a 23:59
Escuchar ABC FM
Doble B
ABC TV de 21:00:00 a 21:59:00
Ver ABC TV
26º
Ahora
ver más
26º
Ahora
HOY
Min
18º
Máx
32º
undefined 2026-11-01
Min
19º
Máx
31º
undefined 2026-11-02
Min
20º
Máx
25º
undefined 2026-11-03
Min
19º
Máx
34º
undefined 2026-11-04
Min
24º
Máx
32º
undefined 2026-11-05
Min
21º
Máx
23º

Ver Pronóstico del Tiempo

Cotizaciones del día
DOLAR
Compra
5.790
Venta
6.120
PESO
Compra
1
Venta
10
REAL
Compra
1.030
Venta
1.230
EURO
Compra
6.100
Venta
6.850

Ver Cotizaciones

Cine y TV
26 de noviembre de 2017 - 01:11

El cine de la Alemania Oriental

Este artículo tiene 8 años de antigüedad
Imagen sin descripción

En el Instituto Cultural Paraguayo Alemán (Juan de Salazar 310) comienza mañana un ciclo de cine dedicado a la DEFA, la antigua productora de la República Democrática Alemana. El ciclo se extenderá hasta el miércoles 6 de diciembre.

Agregá ABC a Google como fuente preferida en tus búsquedas.

El Deutsche Film-Aktiengesellschaft (DEFA, por sus siglas en alemán) fue la compañía filmográfica estatal perteneciente a la República Democrática Alemana. A lo largo de su existencia, el objetivo de la DEFA fue ayudar a restaurar la democracia en Alemania para liberar las cabezas alemanas del fascismo y «educar» a los ciudadanos en el socialismo, de acuerdo con los intereses de sus fundadores.

Como consecuencia de la “desnazificación” en la Zona de Ocupación Soviética y la República Democrática Alemana, la industria del cine y la vida cultural debían ser “liberados” de elementos reaccionarios y de la ideología nazi inhumana y antidemocrática.

El principal tema de la declaración y la misión de las películas del DEFA eran, al principio, el antifascismo y el realismo socialista. El pensamiento y las representaciones del nihilismo, la decadencia, el formalismo, el filisteísmo y el «civismo» debían ser evitados o criticados en el cine, además de sustituidos por los ideales socialistas. Así surgieron principalmente películas centradas en la clase obrera y con una ideología opuesta a la de la guerra, representada por el nacionalsocialismo. Por el contrario, las películas debían reflejar los valores socialistas, humanistas y comunistas, así como el amor por la República Democrática Alemana.

A lo largo de su existencia, la DEFA filmó cerca de 700 películas, 750 animaciones y 2250 documentales y cortometrajes. También dobló unas 8000 películas.

El ciclo comenzará mañana con la película “La leyenda de Paul y Paula“, un filme de 1972, sobre una mujer que cría sola a sus hijos, se enamora de Paul, un funcionario del partido. Paul no está satisfecho con su vida, pues sabe que su mujer lo engaña. Paula quiere vivir su nueva relación por todos los medios. La película es un alegato por el derecho a la felicidad individual, también en el marco de un estado socialista. En la RDA, la película fue un éxito.

El ciclo continuará el miercóles 29 con “Coming Out”, un filme de 1989 que se estrenó el 9 de noviembre de ese año, el mismo día en que se derribó el muro que separaba Berlin.

Luego se exhibirán “Karla”, de 1965 (viernes 1 de diciembre); “El conejo soy yo”, también de 1965 (lunes 4), y “Berlín a la vuelta de la esquina”, 1965-1990 (miércoles 6).

Lo
más leído
del día

01
Policiales
Un fallecido y tres heridos tras choque sobre la avenida Mariscal López
Ver más
02
Política
Alliana anunciaría este fin de semana el nombre del movimiento y dice tener claro el panorama sobre su dupla
Ver más
03
Política
Ofrecen a Cesarito Sosa liderar la lista oficialista al Senado y gobernadores negocian espacios
Ver más
04
Policiales
Yby Yaú: avioneta capotó, pero no deja heridos
Ver más
05
Gente
Maga Paéz celebró la vida de su esposo Patricio Escobar
Ver más

Te puede interesar