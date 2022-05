Celebración en los museos, pese a la lluvia

Con paraguas y pilotines, familias enteras aprovecharon el feriado para visitar el Museo Casa de la Independencia (14 de Mayo y Pdte. Franco), que recibió a los visitantes con una variada agenda de actividades, como intervenciones musicales y puestas teatrales.

Además, chicos y grandes observaron el acervo de este histórico espacio desde el cual partieron los próceres para intimar al gobernador español Bernardo de Velazco y lograr la independencia del Paraguay, en el año 1811.

Hoy desde las 8:00 se recibirá nuevamente a los visitantes con personajes caracterizados de la época, visitas guiadas y la puesta teatral “1811″, dirigida por Natalia Sosa Jovellanos.

El Museo Bernardino Caballero, ubicado en el Parque Caballero, también abrirá sus puertas desde las 8:00 y ofrecerá visitas guiadas. En tanto, de 9:00 a 17:00 se podrán visitar las Casas Bicentenario de la Música (Cerro Corá c/ EE.UU), Artes Visuales (Azara c/ Tacuary) y del Teatro (25 de Mayo c/ Estados Unidos).

En el Teatro Municipal “Ignacio A. Pane” (Pdte. Franco y Chile) a las 15:00 y 17:00 se realizarán visitas guiadas, con ingreso por orden de llegada hasta agotar los cupos. También el Museo Juan Sinforiano Bogarín (Callejón Comuneros e/ Independencia Nacional y Yegros) abrirá de 12:00 a 22:00. A las 16:00 ofrecerá una visita guiada por la Catedral Metropolitana.

Otro sitio que podrá ser visitado es el Panteón de los Héroes y Oratorio de Nuestra Señora de la Asunción (Palma y Chile), que estará abierto de 7:00 a 17:00.

“Los museo se muestran”

Otra de las actividades que atrajo al público al centro histórico de Asunción fue “Los Museos se muestran”, que se realizó a lo largo de toda la jornada en la Casa Castelví de la Manzana de la Rivera.

La actividad anticipó la celebración del Día de los Museos, que se conmemora el 18 de mayo, presentando piezas del acervo de 35 museos de todo el país, con la curaduría de Luis Lataza y Luis Ocampos Pompa.

Lataza destacó que el lema de este año es “El poder de los museos” y subrayó la importancia de fortalecer el trabajo y la formación en los museos de nuestro país.

Entre las piezas exhibidas se encontraban tallas de arte sacro, imágenes de la fundación del Puerto Pdte. Stroessner (hoy Ciudad del Este), una réplica de la casa de Ana Frank, trajes de época y piezas de la antigua estación de Sapucai, un jakare embalsamado, tallas mitológicas, entre otros.