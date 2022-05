Jiva Velázquez anticipa una gala “inspiradora”

“Me parece un poco irreal todavía la situación y hasta estar ahí no voy a poder creer. Pasó mucho y ahora como medio de golpe se están dando las cosas”, expresó Jiva, al señalar su alegría por volver a reencontrarse desde un escenario con el público paraguayo.

Lea más: Los pasos luminosos de Jiva

La última vez que bailó en nuestro país fue en 2018, como protagonista de “Coppelia”. Al año siguiente, encarnó el rol principal de “Don Quijote” en el Teatro Colón y, tras dos años de pandemia; recientemente, formó parte del Pas-de-Paysan de “Giselle”, en el célebre escenario porteño.

Con respecto a la Gala de Ballet que se realizará esta semana en Asunción, detalló que presentará un dúo contemporáneo, una coreografía propia, junto a Iara Fassi.

“También voy a estar haciendo un dúo clásico con Camila Bocca, una coreografía de un compañero Emanuel Abruzzo”, comentó.

Para el bailarín paraguayo, esta gala va a contar “con básicamente los mejores bailarines de ballet de Argentina y fácilmente de Sudamérica”.

“Son compañeros míos que yo admiro mucho. Es gente con mucha experiencia, y otra que está también ahora surgiendo, gente muy joven”, acotó.

Anticipó además que se tratará de una gala “muy variada” e “inspiradora para las personas que gustan de ver ballet”.

Además de Jiva estarán en escena el primer bailarín y director Federico Fernández, Rocío Agüero, David Gómez, Milagros Niveyro, Nahuel Prozzi, Paulo Marcilio y Lola Mugica.

En cuanto al repertorio, la producción detalló que incluirá coreografías de Espartaco, Giselle, La favorita, El Corsario, La Esmeralda, Tristán e Isolda, Sinfonía para un nuevo mundo, entre otras.

Pandemia y regreso

Jiva destacó que el retorno de la compañía del Teatro Colón a los escenarios, tras el confinamiento, “se hizo de una manera progresiva”. Destacó que ya con la reciente temporada de “Giselle”, celebrada en abril, pudieron volver a plenitud a compartir con el público en la sala.

“Fue muy lindo volver, también con una dirección renovada y con muchas ganas, la verdad”, añadió el bailarín, haciendo alusión a la reciente incorporación de Mario Galizzi al frente de la compañía, tras la renuncia de Paloma Herrera a la dirección del ballet.

El artista destacó que pese al confinamiento su sueldo en la compañía se mantuvo. En cuanto al entrenamiento físico, afirmó que descansó totalmente en las primeras dos semanas y luego se unió a una red de bailarines, mediante un maestro, con clases y reuniones diarias.

“Así me estuve manteniendo, pero con cosas muy básicas y muy teóricas también. Como no había apuro tuvimos tiempo para hacer realmente un grupo de estudio, fue muy nutritivo”, detalló.

Esfuerzo y suerte

Jiva instó a los bailarines locales a concentrarse en las ganas que tienen de bailar y rodearse de un ambiente que los ayude a seguir por ese camino. “Que realmente puedan dar todo el recorrido y que no se desanimen”, afirmó.

Al analizar su propio camino, sostuvo que fue difícil, pero que también contó con el apoyo de sus padres y compañeros, así como un toque de suerte.

“La situación de que yo me haya ido al Colón, fue de estas situaciones que aparecen más que ir a buscar. Yo fui a hacer un curso con la directora (Lidia Segni) y dio la casualidad que ella me vio y me dio un contrato”, recordó el bailarín. No obstante dijo que detrás hubo todo un recorrido.

Cita de primer nivel

El Buenos Aires Ballet, dirigido por el primer bailarín del Teatro Colón, Federico Fernández, apunta a brindar “un espectáculo de alta calidad artística, para aquellas personas interesadas en el valor de la belleza y en la sutil sensibilidad de este arte, con la convicción de comunicarse a través de la danza”.

La agrupación está conformada en su totalidad por integrantes del Ballet estable del Teatro Colón. La producción de la gala está a cargo de la productora A mamá le dieron 2 años.

Las funciones serán el martes 24 y el miércoles 25 a las 21:00 en el Teatro Municipal. Las entradas se pueden adquirir a través de la Red UTS.

Los precios y sectores son: Platea (G. 260.000), Primer Palco (G. 220.000), Palco Tertulia (G. 160.000) y Palco Paraíso (G. 90.000).