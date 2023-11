Performance invita a mirar al Parque Caballero con otros ojos

¿Qué pasaría si esta vuelta no inventamos árboles de cartulina ni pasto falso como escenografía? ¿Y si esta vuelta el arte no imita a la naturaleza, sino más bien nos permite ir en persona a experimentarla? A partir de estos cuestionamientos, el director David Amado propone esta obra que sale de los escenarios convencionales.

Junto con su proyecto, La Posdramática, invita al público a “abandonar los teatros e ir al Parque Bernardino Caballero a buscar bajo cielo abierto una experiencia colectiva”. Como parte de esta puesta, la audiencia recibirá todas las instrucciones bajo una voz programada en sus auriculares, para que las personas busquen alternar sus perspectivas y construir una nueva relación con el parque.

“Este parque no ha muerto” es “una performance site-specific”, es decir una actuación creada en relación con un sitio físico y puesta en escena en el sitio mismo, en este caso para atravesar el parque en grupo, “como en una extraña multitud, una manifestación, una película con banda sonora, un colectivo amigo de un viejo lugar que andaba escondido”, menciona la premisa de esta creación.

Este proyecto cuenta con la guía de dos actores, mientras que el diseño de sonido es del músico y compositor Aharon Emery. Además, la obra forma parte de la primera edición de un proyecto denominado “Un parque habla en primera persona”.

Para participar, hay que inscribirse en el formulario habilitado en la cuenta de Instagram: @laposdramatica. Solo se habilitarán 60 lugares por función.

Desde la producción de la obra explicaron que es condicionante que cada persona lleve celular con batería y sus propios auriculares. Caso contrario no podrá seguir la performance. Aconsejan conseguir buenos auriculares para disfrutar de la experiencia. También recomiendan ir con ropa cómoda para moverse por todo el sitio, así como calzados cómodos. La producción proveerá de repelente y agua.

Esta performance forma parte del XI Festival de Teatro Hispano-Paraguayo impulsado por el Centro Cultural de España “Juan de Salazar”.

Sobre el director

David Amado se formó en arquitectura y teatro en la Universidad Nacional de Asunción y La Escuela Teatro Irún, respectivamente. En sus trabajos aborda lo documental, la creación original y el archivo dentro de una concepción escénica y teatral.

Ha trabajado con actores y no actores, imitadores de Michael Jackson, nietas de militantes contra la dictadura estronista y niños afectados por fumigaciones ilegales en campos de soja, etc. En el año 2017 crea su proyecto La Posdramática, con el que desarrolla obras y proyectos en colaboración con la productora y actriz Lia Benítez Flecha y el artista de sonido y productor musical Aharon Emery.

Por su trabajo obtuvo los premios de Seed Award del Prince Claus (Países Bajos) por su obra enfocada en cuestiones sociales y políticas apremiantes en Paraguay. Su pieza “Es sobre nosotros (también)” fue declarada de interés nacional por la Dirección de Memoria Histórica y Reparación.

Ganó varios Premios Edda en años consecutivos por su labor artística teatral en Asunción. Entre sus trabajos más destacados se encuentran “Es sobre nosotrxs (también)”, “Tu panza Respira” y “What is love ni banal ni conceptual, un experimento baby don’t hurt me no more”.