Invitan a vivir una experiencia transformadora con la obra “Hasta que te quieras”

Avanti Producciones presenta “Hasta que te quieras”, una obra teatral que tendrá funciones los días 7, 8, 9, 14, 15 y 16 de marzo a las 21:00 en Casa Zulema. La propuesta es dirigida por Andrés Colinas, quien destaca a esta pieza por lo “emocionante e innovadora”, ya que “invita a una inmersión profunda en las complejidades del amor propio y el autodescubrimiento”.

Colinas explica que la obra tiene una “narrativa envolvente y una puesta en escena única” pues “desafía las convenciones teatrales tradicionales, llevando a los espectadores a un viaje emocional a través de espacios cambiantes y perspectivas inesperadas”.

Asimismo, indicó que “Hasta que te quieras” promete “transformar la manera en que nos vemos a nosotros mismos”. Además, resaltó que Casa Zulema es “un espacio íntimo y acogedor que potenciará la experiencia sensorial del público”.

Una obra para vernos reflejados

“Hasta que te quieras” nació “de la necesidad de hablar sobre nuestras vulnerabilidades, aquello que nos hace humanos y las heridas que aún necesitan ser sanadas. Todos, en algún momento, hemos sentido la falta de aceptación y hemos lidiado con esa lucha interna al mirarnos en el espejo. Queríamos crear una obra que no solo contara una historia, sino que nos permitiera, como espectadores y creadores, encontrarnos en ella: en nuestras dudas, en nuestros dolores y, sobre todo, en el proceso de reconciliarnos con quienes somos”, explicó el director a ABC.

Al respecto, contó también que “el mayor desafío fue llevar algo tan íntimo al escenario sin que se sintiera forzado o vacío”. En ese sentido, explicó que “el amor propio no es algo que se consiga de la noche a la mañana, es un proceso con altibajos, y queríamos que la obra reflejara esa lucha interna de una manera auténtica. Otro reto fue encontrar una forma de contar la historia que no solo se viera, sino que se sintiera. La obra está pensada para que el público no solo observe, sino que se sumerja en ella y la viva como una experiencia única”.

Finalmente, habló sobre el teatro como herramienta de reflexión. Afirmó que este arte, tiene “algo especial” porque “nos hace vernos en los demás”. “En un mundo donde todo el tiempo nos dicen que tenemos que ser diferentes, que hay que cumplir ciertos estándares para “ser alguien”, el teatro nos recuerda lo contrario: la importancia de parar un momento, escucharnos y aceptarnos tal como somos. A través de las emociones y los personajes, nos animamos a hacernos preguntas que a veces evitamos. Y es ahí donde el teatro deja de ser solo entretenimiento y se convierte en algo que realmente nos mueve y nos transforma”.

Además de Colinas, trabajaron en esta puesta Jesús González como asistente de dirección, con colaboración de Osmar Toñánez y Sol Mazacotte. Actúan Manuela Rodríguez, Sebastián Prebriz, Claudio Vera, Shantall Banks, Francisco Fonseca, Katya Sonego y Liz Oliveira.

Las entradas ya están en venta de forma anticipada a G. 50.000. Se pueden adquirir contactando al (0972) 577303 o escribiendo a avanti.producciones.py@gmail.com.