Antonio Gasalla: estas fueron sus visitas a Paraguay

Antonio Gasalla era ya una consagrada figura del humor en la Argentina cuando visitó Paraguay, en el año 1989. En aquella ocasión no presentó un espectáculo, sino vino a participar como entrevistado en el programa “La mañana de cada día” del SNT. También grabó un especial que fue emitido por dicho canal.

En el año 1998 retornó pero nuevamente en carácter de promocionar su programa televisivo, que estaba siendo retransmitido a nivel local por Telefuturo. En aquella ocasión habló con ABC y comentó acerca de sus distintas facetas.

“Escribo lo que hago, lo dirijo, hago humor, profesionalmente hago todo eso. Y después soy una persona. Tengo miles de facetas, de historias, me preocupa un montón de cosas que tengo a mi alrededor; por otro lado, trato de vivir la vida con mucha alegría. Me parece que no hay otra opción”, expresó.

Recién en el año 2002, Antonio Gasalla trajo a Asunción su primer espectáculo teatral. Fue “Picadillo de carne”, una selección de monólogos que contó con la participación especial de la vedette Norma Pons.

En aquella ocasión expresó su entusiasmo por el verde de Paraguay. “Es casi una abstracción, esos árboles que parecen que salen de adentro de las casas, con ese esplendor que tiene la naturaleza”, exclamó.

También ofreció una entrevista exclusiva para ABC en la que recordó sus inicios en el café concert, el haber cursado la carrera de Odontología hasta el cuarto año para perseguir su pasión por el cine y la televisión. También manifestó que prefería el cine por sobre el teatro y la televisión, ya que es un desafío mantener el personaje durante el tiempo que dura la filmación.

Consultado acerca de sus personajes favoritos, Gasalla expresó: “Hay personajes que quiero mucho porque la gente los pide, los quiere, como la vieja, Soledad... hay personajes con historia que si bien ya no los hago, en su momento fueron suceso”.

El protagonista de “Esperando la carroza” habló además de la plenitud que le generaba su trabajo, algo que sentía muy orgánico. “No hay que perder ilusión por la vida. Y yo creo que el humor ocupa un lugar muy importante en ella. La risa hace que nos olvidemos de nuestros problemas, aunque sea por unos momentos, y hecho de hacer eso posible cuando subo a un escenario me deja pleno, muy contento”, añadió.

Al año siguiente, Gasalla retornó a nuestro país acompañado por el cómico uruguayo Carlos Perciavalle. Juntos ofrecieron un espectáculo en la explanada del Shopping Mariscal, en el marco del 7° aniversario del centro comercial. En aquella ocasión recordó sus emblemáticos personajes como la abuela Cora y Soledad.

El tercer y último espectáculo que presentó el artista en Paraguay fue “Más respeto, que soy tu madre”, una obra que tuvo como escenario al Centro de Convenciones de la Conmebol en el año 2013. Gasalla estuvo acompañado en esta propuesta por Enrique Liporace, Juan Carlos Puppo, Nazareno Mottola, Esteban Pérez y Mariana Melinc.

La obra, basada en el blog del escritor argentino Hernán Casciari, llegó a nuestro país precedida de un gran éxito en la calle Corrientes de Buenos Aires, además de premios como el ACE y el Estrella de Mar.