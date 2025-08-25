“Rohayhu Che Ñe’ê”: entregan reconocimientos a los promotores del guaraní

En esta 11° edición se otorgó el reconocimiento “Rohayhu Che Ñe’ê” a los artistas Pablo Barrios, Las Hermanas Grance, David Portillo Bianciotto, Bernardo Ariel Gómez Rodas, Palma Loma Blues y Myriam Beatriz Ruiz, en el ámbito musical.

También a ActuarTeatro y A lo Luque Teatro, en la categoría Ámbito artístico y literario; así como a doña Eduarda Centurión por el registro oral de la lengua guaraní.

Igualmente fueron reconocidos los comunicadores Joel Sandino Gaona, Mariano Alejo López y Luis Gonzaga Sánchez; así como los influencers Karai Kola y Ña Saturnina, y Marcelo Tae Shin.

En la categoría de comunicación se distinguió a Popu TV, mientras que en el Ámbito académico y educativo el trofeo fue para Domingo Adolfo Aguilera Jiménez.

En la categoría de Educación superior, el trofeo fue para la Facultad de Filosofía de la Universidad Nacional del Este (UNE).

El intendente de Villa Hayes, Luis Alberto López; Marcos Casco Silva, Ueno Bank y Pechugón también recibieron el reconocimiento de la SPL.

El acto se llevó a cabo en el auditorio de la Biblioteca y Archivo Central del Congreso Nacional, con la participación de varias agrupaciones musicales.