Taller de escritura y encuentro de lectura en la muestra “Lina, memoria en movimiento”

El encuentro, de acceso gratuito, está enmarcado en la muestra “Lina, memoria en movimiento”, de la artista Jazmín Cebé, con curaduría de Adriana Rolón Isnardi. Este taller invitará a explorar la escritura como herramienta de evocación.

“El recuerdo, entendido como fragmentario e inacabado, encuentra en la palabra un modo de fijarse o transformarse. A partir de los elementos discursivos y sensoriales que conforman la muestra, quienes participan trabajarán recursos reflexivos y creativos para escribir recuerdos, ejercitando la memoria personal y colectiva”, detallaron los organizadores.

Giselle Caputo escribe poesía y edita sus publicaciones. Participó en Festivales de Poesía, realiza intervenciones performáticas y antologías colectivas. Fue editora en la revista literaria y colaborativa El Guajhú (2013-2017) y desde el 2017 trabaja la edición en su proyecto independiente Aike Biene Ediciones, que publica libros de literatura paraguaya contemporánea.

Igualmente, en el marco de esta muestra, este sábado 30 se realizará el Club de Lectura “¿Clarice durmió sola?”, con Amanda Freitas.

“La escritura de Clarice Lispector -sus figuras, la memoria, lo cotidiano y las sensaciones que despierta- se entrelaza con la exposición de Jazmín Cebé”, explicaron los responsables de esta exposición, que ofrece una experiencia multisensorial.

Para participar del taller de escritura se recomienda una inscripción previa a través del enlace https://forms.gle/Cvv81J8PdCPptpvE6.

En tanto, para el Club de Lectura, la inscripción se puede realizar al enlace https://forms.gle/iQs3XTrpHZpDR1F27. Los cupos para ambas actividades son limitados.