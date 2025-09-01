“Aura Lumina” invitará a adentrarse en un bosque de luces en el Parque Seminario

“Aura Lumina” se denomina la muestra nocturna que, desde el próximo 11 de septiembre, convertirá al Parque Seminario en un bosque de luces inmersivo. Esta propuesta invitará a salir de la rutina, ofreciendo entretenimiento para toda la familia, a partir de la combinación de luces, sonido y naturaleza.