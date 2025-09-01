“Aura Lumina” invitará a adentrarse en un bosque de luces en el Parque Seminario

Un recorrido mágico donde “la luz encuentra a quienes la buscan” es la propuesta de “Aura Lumina”, la muestra lumínica inmersiva internacional que se habilitará en el Parque Seminario, con actividades para toda la familia.
Lea más: Sebastián Boesmi exhibe su “Orden en el caos” con arte en diversos formatos
La actividad, declarada de interés turístico por la Secretaría Nacional de Turismo (Senatur) y de interés cultural por la Cámara de Diputados, fusionará el arte, la luz y la tecnología en un recorrido sensorial único.
Los visitantes atravesarán un universo de estaciones lumínicas donde todo invita a detenerse, contemplar, jugar con la luz y reencontrarse con la naturaleza de una manera diferente.
“Aura Lumina” presentará una estética visual envolvente, instalaciones lumínicas interactivas y una banda sonora para acompañar cada paso, según explicó la producción, a cargo de APY.
Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy
“Propone mucho más que entretenimiento, es una experiencia transformadora para todas las edades”, añadieron.
Esta muestra apunta además a romper la rutina sin salir de la ciudad y ofrecer una salida distinta. También propone jugar con los chicos o dejar salir al niño que llevas adentro.
Fechas, horarios y venta de entradas
La muestra estará habilitada desde el 11 de septiembre al 12 de octubre, de 19:00 a 23:00, con ingresos cada 30 minutos.
Las entradas ya están disponibles en Ticketea y, una vez habilitada la muestra, también se podrán adquirir en el ingreso al Parque Seminario (Avda. Kubitschek 693 c/ 25 de mayo).
Los precios de entradas son:
- Adultos: G. 129.000
- Niños (hasta 12 años inclusive): 96.750 Gs.
- Pack familiar (2 adultos + 2 niños): Gs. 361.200 Gs.
- Pack Grupal (4 personas): 412.800 Gs.
Los menores de 2 años no abonan entrada y hay un 15% de descuento con tarjetas de crédito Itaú.