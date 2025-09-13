Sigue abierta la convocatoria para participar del EXPYFEST, que se realizará en octubre

La segunda edición del festival de artes inmersivas se realizará los días 7 y 8 de octubre en la Alianza Francesa, consolidándose un espacio en Paraguay dedicado a explorar la realidad virtual, aumentada, mixta y otras experiencias que integran creatividad y tecnología.

Durante dos jornadas, el público podrá sumergirse en propuestas que van desde experiencias de realidad virtual, aumentada y mixta hasta instalaciones inmersivas, proyecciones híbridas que combinan imagen real y animación, videojuegos, video-mapping y un domo inmersivo.

A estas exhibiciones se sumarán talleres y charlas con referentes locales e internacionales, además de conciertos y performances en vivo que amplían el cruce entre arte y experimentación digital.

El EXPYFEST invita a vivir el futuro del arte y la tecnología en un ambiente participativo, accesible y abierto a la exploración. Su objetivo es posicionarse como un espacio de innovación y encuentro regional, reuniendo a artistas, tecnólogos y productores de toda Latinoamérica que trabajan en narrativas y formatos poco habituales en los circuitos culturales tradicionales.

El festival está vinculado a EXPYLAB, un laboratorio de formación e innovación en arte y tecnologías inmersivas que en 2023 fue reconocido por Meta y BidLab como una de las diez comunidades más destacadas de América Latina y el Caribe —entre más de 370— por su uso de la realidad virtual y aumentada con impacto económico y social.

Convocatoria abierta

Actualmente se encuentra abierta la convocatoria para artistas y creadores de la región que deseen exhibir sus trabajos en el EXPYFEST 2025. Las postulaciones podrán enviarse hasta el 1 de octubre a través del formulario disponible en la web oficial www.expy.com.py.

El festival es una coproducción de EXPY EAS, la Alianza Francesa y Visión Itinerante, con el patrocinio de la Embajada de Francia y el Ministerio de Relaciones Exteriores de Francia a través de su Cooperación Regional. Acompañan la Secretaría de Políticas Lingüísticas (SPL), la Secretaría Nacional de Turismo (SENATUR) y el Instituto Nacional del Audiovisual Paraguayo (INAP).

Más información sobre la programación, las convocatorias y el acceso al festival se encuentra disponible en la web y en las redes sociales @expyfest.