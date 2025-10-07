La Parada Teatro extiende la temporada de “Domesticadas: El Origen” con tres nuevas funciones

La Parada Teatro extiende la temporada 2025 de “Domesticadas: El Origen”. Las nuevas funciones se realizarán los días 8, 9 y 10 de octubre, a las 20:30, en el Auditorio Ruy Díaz de Guzmán. Las entradas tienen un costo de G. 50.000 y pueden reservarse a los números 0982 434150 y 0962 173853.

Escrita y dirigida por Nelson de Santaní, la obra recupera la esencia del montaje original estrenado en 2007, al tiempo que introduce situaciones y referencias adaptadas al contexto actual. “Domesticadas: El Origen” propone una mirada irónica sobre las jerarquías sociales y los sueños personales, a través de personajes que oscilan entre la ambición y la ternura.

La historia sigue a Roberta, una joven del interior que sueña con convertirse en Miss Paraguay, y a su amigo Maruco, quien aspira a trabajar en televisión. Ambos llegan a la capital con ilusiones que pronto se enfrentan a una realidad distinta. Allí, Roberta entra en contacto con la familia Ygarza, encabezada por Doña Renata Santamaría de López, cuya rígida estructura familiar desata conflictos, tensiones y humor.

Con un elenco integrado por Barbara Becklake, Claudia Scavone, Nelson Silva, Luz Marisabel Bobadilla, Lily Seiferheld, Kandela González, Jonathan Trinidad, Nery Almirón, Richi Rey y Miguel H. López, la puesta combina humor ácido con momentos de reflexión.

En palabras del autor y director, “volver al origen es reencontrarse con esa mirada crítica y festiva que siempre acompañó a la obra. El humor es un lenguaje de resistencia que permite reírse, pero también pensar”.

La producción cuenta con asistencia de dirección de Nery Almirón, vestuario de Ñeca Torres, maquillaje y peinado de Inocencia Pelucas, y diseño gráfico de Ete Mendoquino.