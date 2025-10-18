El Oktoberfest llega hoy a la Feria Palmear y a locales del centro de Asunción

Desde las 11:00 y hasta las 3:00 se celebrará la edición Oktoberfest de la Feria Palmear, en la que los visitantes podrán recorrer los locales adheridos y disfrutar de cervezas artesanales, gastronomía típica, promociones, ambientación temática y números artísticos.

En el marco de la feria, a partir de las 21:00 se podrá disfrutar además del show del grupo Kita Pena, que llegará con su fusión de estilos como el pop, el reggae, la cumbia y otros.

Canciones como “Musiquita de ascensor”, “Daltónico”, “La cumbia del Gil” forman parte de la propuesta de esta banda paraguaya.

Como en otras ocasiones, el recorrido propuesto por AMCHA se realiza con un “Pasaporte del centro” que estará disponible en los locales participantes. Quienes completen 12 sellos podrán participar de un sorteo por un año de cerveza gratis.

“La actividad busca seguir fortaleciendo la revitalización del centro histórico y el espíritu colaborativo entre los comercios, invitando a todos a disfrutar de una jornada llena de sabor, música y buena energía”, señalaron.

Los locales adheridos al Oktoberfest del centro son: La Vermutería, Don Vito, Asu Pool, El Grillo Canto Bar, Los Barberos de López, Bar Nacional, Pool Fiction, Simón Dice, Circo Hostal + Bar, El Arriero, Garage, Casa Clari, Café del Teatro, Los López Bar de Río, Unicentro y Angá Café.

También serán parte de este recorrido: El Bodegón, El Shop del Centro, Bolsi, Check Point, Lola, Rack N’Roll y Todo Rico Nueva Americana.