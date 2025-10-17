Artes Plásticas

“La exposición escondida” llega al Museo Nacional de Bellas Artes para generar conciencia

El Museo Nacional de Bellas Artes (MNBA) albergará este sábado a “La exposición escondida”, una propuesta de Amacma en el marco del “Octubre rosa”. La actividad, que será de acceso libre, busca combinar arte, sensibilidad y conciencia social.

Por ABC Color
17 de octubre de 2025 - 17:12
Agenda
El Museo Nacional de Bellas Artes albergará hoy a "La exposición escondida", una propuesta que busca generar conciencia acerca de la detección precoz del cáncer de mama.virgilio vera

La Asociación de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama del Paraguay (Amacma) habilitará este sábado “La exposición escondida”, en el Museo Nacional de Bellas Artes (Eligio Ayala 1345 c/ Curupayty). La actividad se iniciará a las 18:00, con acceso libre y gratuito.

La artista Laura Herreros será la encargada de dar vida a una obra especialmente creada para este proyecto, “que busca provocar reflexión y diálogo sobre la importancia de mirar más allá de lo evidente”, destacaron los organizadores.

Señalaron además que “La exposición escondida” es un nuevo paso en el compromiso de Amacma por generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, a través de lenguajes innovadores y expresivos.

La actividad cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y está enmarcada en el programa Muvi (Museo Vivo), que busca acercar el arte a la ciudadanía a través de propuestas innovadoras.

Según adelantaron, la obra de Herreros tendrá un carácter contemporáneo, que se distinguirá del estilo de las obras que alberga el museo.