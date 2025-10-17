“La exposición escondida” llega al Museo Nacional de Bellas Artes para generar conciencia

La Asociación de Ayuda a Mujeres con Cáncer de Mama del Paraguay (Amacma) habilitará este sábado “La exposición escondida”, en el Museo Nacional de Bellas Artes (Eligio Ayala 1345 c/ Curupayty). La actividad se iniciará a las 18:00, con acceso libre y gratuito.

Lea más: “El Cascanueces” regresa al Teatro Municipal

La artista Laura Herreros será la encargada de dar vida a una obra especialmente creada para este proyecto, “que busca provocar reflexión y diálogo sobre la importancia de mirar más allá de lo evidente”, destacaron los organizadores.

Señalaron además que “La exposición escondida” es un nuevo paso en el compromiso de Amacma por generar conciencia sobre la detección temprana del cáncer de mama, a través de lenguajes innovadores y expresivos.

La actividad cuenta con el apoyo de la Secretaría Nacional de Cultura y está enmarcada en el programa Muvi (Museo Vivo), que busca acercar el arte a la ciudadanía a través de propuestas innovadoras.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Según adelantaron, la obra de Herreros tendrá un carácter contemporáneo, que se distinguirá del estilo de las obras que alberga el museo.