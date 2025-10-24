ÚNico’s Ballet llega a CDE con arte y compromiso social

Ciudad del Este se prepara para recibir a ÚNico’s Ballet, compañía dirigida por el bailarín internacional Nicolás Moreno Cibils, con una propuesta que combina arte, formación y compromiso social.

El sábado 25 de octubre, a las 20:00, el Centro Cultural Mangoré será escenario de “Estaciones en Movimiento”, una puesta inmersiva que reinterpreta Las Cuatro Estaciones de Vivaldi en un formato que une música, danza y emoción.

El espectáculo también tendrá un propósito solidario: parte de lo recaudado será destinado a la Asociación Manos Solidarias Alto Paraná (AMSAP), institución que brinda acompañamiento y apoyo a niños con cáncer. En esa misma línea, los integrantes de UNico’s Ballet compartirán momentos de danza con pacientes en tratamiento, llevando alegría y esperanza más allá del escenario.

De forma paralela, los días 25 y 26 de octubre se realizará una Masterclass y Audición para estudiantes de danza desde séptimo curso en adelante. Los participantes podrán formarse con bailarines de trayectoria internacional y tendrán la posibilidad de ser seleccionados para integrar la producción de “El Cascanueces”, que se estrenará en diciembre.

Entradas y participación

Entradas anticipadas para Estaciones en Movimiento : Gs. 100.000

Inversión Masterclass: Gs. 150.000 (para bailarines desde 9 años).

Disponibles a través del WhatsApp (0993) 302 394

Con esta visita, ÚNico’s Ballet reafirma su misión de acercar la danza de excelencia a diferentes regiones del país, ofreciendo al público una experiencia artística inolvidable y, al mismo tiempo, un gesto solidario que trasciende el escenario.