Jiva Velázquez, solista del Teatro Colón, baila “El Cascanueces” este fin de semana en el Teatro Municipal

El Ballet Clásico y Moderno Municipal de Asunción (BCMM), bajo la dirección del maestro Miguel Bonnin, culmina la temporada 2025 con las últimas presentaciones de “El Cascanueces”, el entrañable ballet en dos actos de Tchaikovsky inspirado en el cuento de E.T.A. Hoffmann.

Lea más: Arte, diseño y creatividad toman el Puerto de Asunción del 24 al 26 de octubre

Las funciones tendrán lugar en el Teatro Municipal Ignacio A. Pane los días viernes 24 de octubre a las 20:00, sábado 25 a las 16:00 y 19:00, y domingo 26 a las 16:00 y 19:00.

El gran atractivo de esta despedida será la participación del bailarín paraguayo Jiva Velázquez, destacado solista del Ballet del Teatro Colón de Buenos Aires, quien se sumará al elenco en calidad de artista invitado durante las funciones del sábado 25 y domingo 26 a las 19:00. Su presencia representa un reencuentro con el público local y un reconocimiento al talento paraguayo que brilla en escenarios internacionales.

Todos los beneficios, en un solo lugar Descubrí donde te conviene comprar hoy

Los roles principales estarán a cargo de Alejandra Acosta, Cristina Báez, Pamela Giménez, Macarena Vallejo, Sofía Schittner, Abel Rivarola, Juan José Núñez, Federico Fleitas y Ricardo Riveros, junto a un extenso elenco de solistas, jóvenes y niños que dan vida a los personajes de este clásico navideño.

Unite al canal de ABC en WhatsApp

La coreografía pertenece al maestro Mario Galizzi, con reposición de Ángel Ovelar, Mary Carmen Aquino y Teresa Cassanello. La escenografía es creación de la arquitecta Tessy Vasconsellos, mientras que el vestuario lleva la firma del recordado maestro Ricardo Migliorisi.

La producción general está a cargo de la Asociación de Amigos del Ballet Municipal, con el apoyo de Sudameris, Palmaroga y Awa Laundry Service.

A través de esta nueva temporada de “El Cascanueces”, el Ballet Municipal reafirma su compromiso con la difusión de la danza clásica y ofrece al público la oportunidad de disfrutar de un espectáculo de nivel internacional, interpretado por talentos paraguayos en uno de los escenarios más emblemáticos del país.

Las entradas están disponibles en Tuti desde G.35.000. Se pueden encontrar más detalles en las redes sociales del Ballet Clásico y Moderno Municipal.