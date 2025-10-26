Belén Bogado y Albert Benítez, una dupla para el streaming

“Creo que el streaming es lo mío”, afirmó Belén Bogado, quien desembarca en esta nueva plataforma tras más de 20 años de labor en la radio y la televisión.

“Siento que va a ser mi lugar en el mundo”, añadió la conductora, señalando que enfrenta este nuevo desafío con mucha emoción y destacando la importancia de salir de la zona de confort.

Alberto Benítez, además de ser médico, se ha constituído en un referente del humor nacional a través de su labor con el exitoso grupo Ab Ovo.

“Espero que esta plataforma sea para lanzarme al ciberespacio ¡al infinito y más allá!”, afirmó con respecto a su incursión en el streaming, con un guiño a la famosa frase del personaje de Toy Story, Buzz Lightyear.

Esta propuesta de streaming, cuyo nombre será elegido a través de la participación del público, unirá las miradas de tres generaciones distintas.

Albert dará el toque boomer a la charla, mientras que Belén estará en representación de la generación millenial. Cada semana se unirá un panelista centennial invitado.

“Será un programa descontracturante, ya que voy a aprovechar mis conocimientos quiroprácticos”, expresó Albert.

Añadió que también habrá un poco de música, humor y algunas sorpresitas.

“Este trío va a ser súper dinámico”, afirmó Belén, destacando que esta propuesta no solo podrá ser vista en vivo, sino que el público podrá disfrutarla on demand en cualquier día y horario.

Belén Bogado comentó que en la radio siempre estuvo sola, pero trabajando en equipo con el operador y la producción.

Esta será la primera vez que tendrá una dupla y destacó la química que tienen con Albert, a quien conoció primero por su labor en Ab Ovo y, luego, en las grabaciones de Masterchef.

“Es muy auténtico y le gusta mucho lo que a mí me gusta”, afirmó Belén y recordó un gesto muy humano que tuvo con ella en aquel programa.

“Hicimos una prueba y realmente salió de taquito”, afirmó “La tuntuna” y sostuvo que “Albert es un poco más cable a tierra”.

En cuanto al humor, Albert señaló que siente que su forma de hacer humor cambió en los últimos años. “Pero más siento que ha cambió mi flexibilidad, mi cabello, mi memoria y mi visión cercana”, remarcó.

Inaugurando estudio

Desde mañana, Belén y Albert serán además los encargados de inaugurar el nuevo estudio de ABC. “El estudio fue una inversión y una apuesta enorme del grupo. Es el estudio más grande y con mayor infraestructura para streaming”, sostuvo Belén.

Por su parte, Albert señaló que para él sumarse a ABC significa “estar en contacto con una gran audiencia en todos los niveles, y el gran desafío es seducirlos con nuestro estilo, nuestras propuestas y nuestras plegarias”.

Este nuevo espacio contará con la producción de Claudia Peña y Betania Achón.

Comunidad online

La nueva propuesta de Belén y Albert se sumará a otros programas de ABC que ya son transmitidos a través del streaming. Actualmente la comunidad de @ABCTVParaguay en YouTube cuenta con más de 529.000 suscriptores.

Entre los programas que se pueden encontrar en streaming están “La Primera Mañana”, “A la gran 730”, el “Cardinal Deportivo” y el “Ancho Perfil”.

En el canal de YouTube también se pueden encontrar los programas completos de “Crimen y Castigo”, “Expediente abierto” y especiales de viajes como “Travesía de los Andes”, “La Ruta del Gua’a” y “El camino del inca”.