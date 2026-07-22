“Rituales vivos de creación”, una apuesta a la innovación en la artesanía paraguaya

Trabajos de artesanos de diferentes puntos del país como Yataity, Tobati, Itauguá, Ypacaraí, Villa Hayes y otras localidades son parte de la muestra “Rituales vivos de creación”, que se habilitó este martes en la Casa Castelvi del Centro Cultural Manzana de la Rivera (Ayolas c/ Benjamín Constant).

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La exposición, que permanecerá habilitada hasta el próximo 31 de julio, se realiza en el marco de la cuarta edición del encuentro Artesanía + Diseño (A+D), que lleva adelante el Instituto Paraguayo de Artesanía (IPA).

“Es un proceso que venimos transitando desde hace un tiempo, tratando de dar pie a la conversación entre lo que es el trabajo en territorio, artesanal, la mirada tradicional y ancestral junto con lo que es la contemporaneidad, lo que es la innovación”, explicó Andrea Vázquez, presidenta del IPA.

Agregó que, en este aspecto, “el componente de diseño es indispensable siendo que hay tantos profesionales formados en diferentes disciplinas del diseño”.

Vázquez señaló que esta es la tercera vez que buscan entablar este diálogo y representarlo a través de objetos, piezas terminadas.

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“En este caso, fue un proceso de mentoría en el que un profesional de diseño acompañó a un artesano, o a una casa de artesanos o a una familia de artesanos a hacer una exploración de sus técnicas y productos y ver qué de diferente se podía lograr”, detalló.

Agregó que este “es el inicio de un camino de creación y de ir volcando un poco más a estos procesos contemporáneos y de innovación que a veces pide el mercado”.

Los diseñadores que oficiaron de tutores y tutoras en esta edición son: Yamil Yudis Yaluf, Andrea González Esteche, Sandra González, Macarena Sánchez Balbuena, Marcela Abriola y Helce Melgarejo.

La artista Claudia Casarino fue la curadora de este muestra y destacó a la Casa Castelví como el “escenario ideal” para albergar a esta exposición.

“Esto no es el final de un programa, esto es un instante dentro de ese programa que espero siga desarrollándose. Detrás de cada objeto, hay un montón de memoria familiar, hay genealogía de saberes, hay un montón de cosas que espero que puedan leer”, indicó.

Ana Amarilla, oriunda de la ciudad de Villa Hayes, es artesana del rubro cestería. En esta exposición está presentando una lámpara y también un panel tejido con karanday, que se puede utilizar como separador de ambientes.

Afirmó que los artesanos tienen el katupyry, ese conocimiento ancestral que va pasando de la mente a la hoja y a las manos, pero que esta innovación le permitirá vender mejor sus productos y acceder a otros clientes.

Águeda Brítez, artesana de la ciudad de Carapeguá, trabajó con la técnica 4 lisos presentando innovaciones en el diseño de la trama. Para esta exposición elaboró mantas, camineros y almohadones decorativos.

Sandra Ortega, ceramista de la ciudad de Tobati, elaboró una serie de piezas utilitarias para servir picadas. De la misma ciudad también llegó César Mendoza, un tallador en madera que desarrolló una serie de posavasos y posaollas.

“Esto me hizo salir de mi zona de confort, que es el arte religioso que yo hago desde chiquito. Esta es una experiencia buenísima”, señaló.

Leticia Gómez, oriunda de la ciudad de Ypacaraí, representa a un taller familiar dedicado a la marroquinería. En esta exposición presenta carteras y billeteras en cuero repujado con innovaciones como la realización de correas y la combinación de colores.

Carlos Fernández, también de la ciudad de Tobati, presenta en esta muestra un trabajo con lámparas, una silla, lapicero y otros objetos forrados en cuero vegetal. También trabajó una banqueta con tiras de diferentes colores realizadas con una cortadora de cintos, a partir de su experiencia forrando termos para tereré.

El colectivo de artesanía urbana Urucú, conformado por Mayra Insfrán, Eva Horsch y Sebastián Lucca, desarrolló una colección de accesorios en cerámica y cobre.

“Lo que decidimos hacer es una serie de accesorios modulares, que puedan ser combinados de diferentes maneras, que tengan piezas intercambiables para que puedan ser utilizadas en diferentes momentos”, explicó Mayra.

Detalló que realizaron algunas piezas con imanes y también recurrieron a las artesanas de Cateura para aprender la técnica de joyería y elaborar los collares, pulseras y aros de esta serie.

Vanina Frutos desarrolló piezas de filigrana a partir de palabras como legado, herencia, pasión. Entre estas piezas está un choker que destaca a la trenza y al nudo en su trama.

“Cada una de las piezas de la colección tienen el nombre de la palabra a la que representan”, señaló.

Adriana Aguayo también trabajó con la filigrana desarrollando una colección en torno a figuras como la del yaguareté. “Nos enfocamos mucho en crear piezas que sean multifuncionales, que no queden solamente como una pieza fija”, explicó.

A su turno, la artesana carapegüeña Alicia Páez presentó las prendas de vestir que desarrolló a partir de la exploración de patrones en el telar horizontal rústico, con el que habitualmente realiza colchas.

Raquel Meaurio, artesana de la ciudad de Yataity, también elaboró unos vestidos bordados, explorando tramas y retazos. La misma utilizó la técnica del ao po’i auténtico, aprovechando los diferentes colores del algodón, sin la necesidad de recurrir a los tintes.

Finalmente desde Itauguá, Romina Melgarejo, apostó a innovar con el ñandutí acompañando piezas de vestir y accesorios de cuero.

“Pudimos lograr algo que teníamos soñado desde hace un montón que es elaborar prendas, salir un poco del molde del clásico posavasos, del clásico mbeju’i, para avanzar un poquito más de lo que es el ñanduti”, destacó.

La artesana optó por trabajar el ñanduti completamente en color negro, señalando que es el que más cuesta hacer porque fuerza mucho a la vista. También contó con el apoyo de la Fundación Princesa Diana para la confección de las prendas.

La muestra podrá ser visitada hasta el 31 de julio de lunes a viernes, de 8:00 a 20:00; y el sábado y domingos de 11:00 a 19:00. El acceso es libre y gratuito.

El seminario Artesanía + Diseño (A+D)

Este jueves 23 de julio, en el auditorio del Centro Cultural de España en Asunción (Herrera c/ Tacuary), se realizará la cuarta edición del seminario Artesanía + Diseño (A+D), organizado por el IPA.

La actividad comenzará a las 9:50 con las acreditaciones y un acto de bienvenida a las 10:00. De 10:00 a 11:00 se tendrá la charla “Rituales vivos en transformación”, donde justamente se expondrá la experiencia de trabajo conjunto entre artesanos y diseñadores.

A las 11:00 se presentará la charla “La obra es el taller: el oficio como práctica contemporánea, sus transferencias y su autonomía productiva”, a cargo de Dolores Mallea (Argentina).

“¿Puede la artesanía cambiar el destino económico de una comunidad?" se denomina el panel que se realizará a las 13:00 con Joe Giménez (El Cántaro Bioescuela) y Carolina Urresti (Guarani Porã).

Otras de las charlas que se tendrán en el seminario son: “Oportunidades y desafíos de la comercialización de artesanías en escenarios internacionales”, “Narrar el territorio”, “Diseñar el cánon: artesanía, diseño y las instituciones culturales de América Latina”. Esta última estará a cargo de la curadora e investigadora Ana Mallet (México).