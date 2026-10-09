El deporte de los cansados: poesía, video y música se encuentran en Crudo

El espacio cultural Crudo, ubicado en Caballero esquina Fulgencio R. Moreno, albergará este 10 de octubre El deporte de los cansados, una jornada que reunirá poesía, escritura, experimentación audiovisual, lecturas y música en vivo.

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“Escribo, esta es mi caja negra y no mi alma, sé que lo pensaste. Escribir es el deporte de los cansados”, expresa la premisa que da nombre a la actividad y propone explorar la escritura y la poesía más allá de la palabra, a través de sus dimensiones visuales, sonoras y performáticas.

Taller de video poesía

La programación comenzará a las 19:00 con un taller de video poesía, con un costo de G. 50.000. La actividad propone trabajar con poemas y materiales audiovisuales preexistentes para explorar la construcción de imaginarios visuales.

El encuentro está planteado como un espacio colectivo de experimentación, en el que los participantes podrán desarrollar ideas para futuros proyectos e investigar distintas maneras de crear y narrar a partir de la poesía.

Para más información e inscripciones, se encuentra disponible el número 0993 30866.

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Lecturas y música en vivo

La jornada también contará con las lecturas de Lurian Batista y Ludovico Cortez, quienes compartirán sus escrituras y distintas aproximaciones a la palabra. La propuesta busca acercar al público a la poesía desde la escucha, la oralidad y la performance.

A las 21:30 será el turno de la música en vivo, con las presentaciones de L0R, de Argentina, y los proyectos paraguayos hazel rbbts y Psyndrome. Así, el sonido y la performance se sumarán a una programación que pone en diálogo distintas formas de creación contemporánea.