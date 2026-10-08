¿Qué ver en teatro este fin de semana? Propuestas teatrales en Asunción

La agenda teatral de octubre reúne propuestas de distintos lenguajes y formatos, desde comedias y espectáculos de humor hasta puestas que parten de textos clásicos y relatos de la literatura universal. Entre las opciones para este fin de semana aparecen varias obras con funciones en distintos espacios de la ciudad.

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“Antígona: La Torre de Babel”

“Antígona: La Torre de Babel” vuelve a escena bajo la dirección de Raquel Martínez. La propuesta parte de la tragedia de Sófocles para construir una puesta contemporánea, experimental e inmersiva que reúne a 20 artistas en escena.

La obra toma el mito de Antígona como punto de partida para explorar sus resonancias en el presente, en torno a cuestiones como el poder, la justicia, la desobediencia y la libertad. La puesta propone involucrar al público desde distintos niveles y experimentar con el espacio, los cuerpos, las voces y las posibilidades del lenguaje teatral.

El elenco está integrado por Malu Yegros, Lucía Martínez, Joana Caribaux, Ito González, Valeria Ocampos, Angie Parodi, Víctor Quiñonez, Mimi Peralta, Alejandra Cabral, Tavo Villalba, Rita Ruiz Díaz, Alma Ávalos, Berna Gaona, Lariza Urdapilleta, Camilí Zalazar, Fernanda Batista, Jesús González, Monse Yegros, Elías Martínez y Maia Páez.

Las funciones serán el viernes 9 y sábado 10 de octubre a las 20:00, además del domingo 11 a las 17:00 y 20:00, en la Manzana de la Rivera (Ayolas esq. Benjamín Consant). Entradas a G. 80.000.

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“Crisis de los 40 y 50”

Jorge Ratti y Dave Weil regresan con “Crisis de los 40 y 50”, un show en vivo que aborda con humor el choque generacional. La propuesta combina sketches, karaoke y monólogos alrededor de situaciones relacionadas con la mediana edad, las redes sociales, la inteligencia artificial y las diferencias entre generaciones.

Ratti y Weil retoman así su intercambio generacional, con una propuesta dirigida especialmente a quienes atraviesan los 40 y 50 años, aunque también apunta a las generaciones más jóvenes.

Las nuevas funciones serán el sábado 10 de octubre a las 21:00 y el domingo 11 a las 20:00, en el Teatro Latino (Tte. Fariña c/ Iturbe). Las entradas están disponibles a través de Ticketea. La promoción anticipada ofrece 2 entradas por G. 100.000 en el sector General y 2 entradas por G. 75.000 en Platea.

“Nadie vuelve porque sí”

El Arlequín Teatro (Antequera c/ Tte. Fariña) presenta “Nadie vuelve porque sí”, comedia del dramaturgo argentino Guillermo Hermida, bajo la dirección de Jorge Báez. La obra cuenta con las actuaciones de Sonia Amarilla, Fran Gubetich, Mauri Martínez y Fabu Olmedo y parte de una historia ambientada en 2006, el día del estreno de “Volver”, de Pedro Almodóvar.

La protagonista es Agustina, quien se encuentra voluntariamente aislada y refugiada en su hogar, entre recuerdos y películas, mientras intenta sobrellevar la ausencia de Tobías, su compañero y amor de su vida. La situación cambia cuando él regresa, aunque de una manera muy distinta a la que ella había imaginado. El amor, la ausencia, el cine, el más allá y la transformación atraviesan la historia desde el humor y la ironía.

El estreno será el viernes 9 de octubre a las 21:00, con funciones el sábado 10 a las 21:00 y el domingo 11 a las 20:00. La temporada continuará el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre. Las entradas anticipadas están disponibles a través de Ticketea y del WhatsApp (0992)442152: la Preventa 1 ofrece 2 entradas por G. 160.000, mientras que la Preventa 2 tiene un precio de G. 100.000. En boletería, las entradas cuestan G. 120.000.

“Berenice”

Inspirada en el relato “Berenice”, de Edgar Allan Poe, esta propuesta dirigida y adaptada por Karina Lucarelli combina actuación, música en vivo y exhibición de obras pictóricas. La puesta aborda temas como la obsesión, la memoria y la fragmentación de la experiencia humana desde una narrativa de estética gótica.

La historia gira en torno a la relación entre dos primos que viven juntos en una mansión antigua y decadente. La enfermedad, la muerte, la obsesión y la frontera entre la realidad y la locura forman parte de los elementos que atraviesan esta adaptación escénica, protagonizada por Hugo Matto y Giuli Lucarelli.

“Berenice” tendrá una función el viernes 9 de octubre a las 21:00 en El Patio de Mi Casa, ubicado en Cnel. Ramón Díaz 746, en la zona de Villa Morra. Las entradas anticipadas tienen un costo de G. 60.000 y pueden reservarse al (0983)449375.

“¡MAMÍSSIMA!”

Lali González regresa a los escenarios con “¡MAMÍSSIMA!”, un espectáculo de humor centrado en las experiencias cotidianas de la maternidad. La propuesta aborda situaciones relacionadas con las tareas de la casa, los grupos de WhatsApp del colegio, las exigencias familiares y las distintas responsabilidades que atraviesan madres y padres.

El espectáculo parte de la propia experiencia de la actriz y propone hablar de la maternidad sin idealizarla. Como en trabajos anteriores de González, la puesta combina el stand up con recursos audiovisuales para construir una propuesta escénica alrededor del humor y las situaciones familiares.

Las funciones se realizan todos los viernes y sábados a las 21:00 y los domingos a las 20:00 durante octubre, en la Sala 5 de Cine Villamorra. Las entradas se encuentran disponibles a través de Ticketea y cuentan con un 20% de descuento mediante Personal Pay. Las funciones del 9, 10 y 11 de octubre están agotadas, mientras que la del viernes 16 se encuentra próxima a agotarse.

“Terapia de Parejas”

“Terapia de Parejas” es una comedia original de Andi Sánchez que parte de una pregunta: ¿qué pasaría si una pareja tuviera que volver a conquistar a la persona con la que lleva años? La historia presenta a Laura y Martín, quienes llegan al consultorio de la particular Dra. Vega atravesados por la rutina y las dificultades de su relación.

La puesta aborda, desde el humor y situaciones cotidianas, la pregunta sobre cuánto puede llegar a conocerse una pareja después de años de convivencia. El elenco está integrado por Joel Venialgo, Marce Lamas, Ino Fernández, Marcos González, Romi López y Teresa Barriocanal. También participa el humorista y standupero Juan Reyes, quien debuta como actor.

La temporada tendrá seis funciones en Casa Mayor, ubicada en Malutín 263, entre Guido Spano y Olegario Víctor Andrade, Asunción. Las funciones serán el viernes 9, sábado 10 y domingo 11, y el viernes 16, sábado 17 y domingo 18 de octubre. Los viernes y sábados comenzarán a las 20:30 y los domingos a las 20:00. Las entradas anticipadas cuestan G. 70.000 y en puerta G. 80.000. Para reservas está habilitado el (0971)247888.

“Cuando volvamos a brotar, El Musical”

“Cuando volvamos a brotar, El Musical” es una propuesta de TIA – Taller Integral de Actuación y la Fundación Gabriela Duarte que combina teatro, música y danza. La historia transcurre en un jardín olvidado, donde plantas e insectos esperan el regreso del Jardinero, hasta que descubren que no viene a salvarlos, sino a podar el jardín por completo.

Ante esta situación, los personajes deberán decidir si continúan esperando ser rescatados o si pueden encontrar la manera de salvarse por sí mismos. La obra aborda temas como los vínculos, las pérdidas, la resiliencia y la posibilidad de comenzar nuevamente.

Las funciones serán el viernes 9 y sábado 10 de octubre a las 21:00, en el Teatro de las Américas del CCPA (José Berges c/ Brasil). Las entradas cuestan G. 70.000 y están disponibles en TIA (España c/ San José) o mediante WhatsApp al (0991)762081. La propuesta cuenta con un elenco de jóvenes intérpretes, artistas invitados y músicos que acompañan la obra en vivo.