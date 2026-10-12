Hallazgo de 13 monedas coloniales abren nuevas pistas sobre el templo de Yaguarón

La Secretaría Nacional de Cultura (SNC) anunció el hallazgo de una estructura de piedras de arenisca que contenía 13 monedas antiguas, presumiblemente del tipo conocido como macuquinas, utilizadas durante el período colonial.

El descubrimiento se produjo durante los trabajos de restauración y puesta en valor de la sacristía del templo San Buenaventura de Yaguarón, en el marco del Programa Tekorenda.

La directora General de la Dirección del Patrimonio Cultural, de la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), Natalia Antola Guggiari, convocó en la fecha a los miembros de la Asociación Amigos del Patrimonio de Yaguarón, a las autoridades eclesiásticas y autoridades locales para informar del hallazgos y el avance de la restauración del templo.

De acuerdo al informe emitido por la SNC, refiere que las monedas fueron encontradas dentro de una cavidad delimitada por piedras dispuestas intencionalmente. Once estaban colocadas en forma de cruz en el interior de la estructura, mientras que otras dos fueron halladas sobre la piedra plana que servía de tapa.

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Apuntan a estudios científicos

Según las observaciones preliminares, la disposición de las piezas podría estar relacionada con un depósito fundacional, vinculado al inicio de la construcción del templo.

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Sin embargo, esta hipótesis deberá ser confirmada mediante estudios científicos que permitan determinar el origen, la antigüedad y el significado de las monedas.

Las investigaciones arqueológicas se desarrollan con la participación de técnicos paraguayos y trabajadores de Yaguarón, bajo la coordinación de la doctora María Victoria Roca, arqueóloga investigadora del Consejo Nacional de Investigaciones Científicas y Técnicas (CONICET) de Argentina.

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Otras huellas inéditas en la sacristía

Este año también la SNC había dado a conocer que durante los trabajos de restauración también se identificaron huellas inéditas en la bóveda de la sacristía, como marcas, números y esgrafiados en las estructuras de madera. Estos registros permitirán reconstruir las técnicas empleadas en la época y orientar con mayor precisión las tareas de conservación.

Desde 2022, el templo San Buenaventura integra la Lista de Iniciativa de Paraguay para Patrimonio Mundial, cuya postulación fue inscrita ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).