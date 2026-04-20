Yaguarón: avanza restauración clave en la sacristía del histórico templo

La iniciativa, tiene como objetivo preservar el valor histórico, arquitectónico y cultural del templo y es desarrollada por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC), la Oficina de la Primera Dama de la Nación y la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID).

La coordinadora del Eje 3 Intervención del Programa Tekorenda, la arquitecta Silvia Rey, explicó que la intervención busca asegurar la conservación, restauración y puesta en valor del templo, considerado uno de los principales exponentes del barroco hispano-guaraní del siglo XVIII.

Indicó que la obra avanza actualmente en tres componentes principales, que se desarrollan de manera articulada.

Por una parte, en el componente de restauración de bienes muebles se está trabajando en la restauración integral de las piezas de madera del cielo falso de la Sacristía, así como en las carpinterías policromadas y otros elementos artísticos asociados, explicó.

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Intervenciones arqueológicas y arquitectónicas

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En el componente arqueológico ya se realizaron las prospecciones geofísicas y actualmente se avanza con excavaciones arqueológicas en la Sacristía, además de estudios arqueo-arquitectónicos en muros, cimientos y acabados. Estos trabajos son fundamentales porque permiten profundizar el conocimiento histórico y material del monumento, y definir con mayor precisión las decisiones de intervención.

A su vez, en el componente de intervención arquitectónica, se está trabajando en elementos estructurales clave, especialmente en la estructura de soporte del cielo raso y en los pilares de madera, que requieren un abordaje altamente especializado por tratarse de un bien patrimonial de excepcional valor.

El proyecto también contempla la adecuación de las instalaciones eléctricas e iluminación, así como la incorporación de sistemas de CCTV y prevención contra incendios, con el fin de compatibilizar la conservación del monumento con condiciones adecuadas de seguridad y funcionamiento.

La obra que demandará un inversión de G. 7.500 millones, fue adjudicada a la empresa Conardi S.A. (Oficina Comunitaria de Arquitectura – OCA), cuyo representante legal es el arquitecto Luis Godoy. Los trabajos se iniciaron en diciembre de 2025 y cuentan con un plazo de ejecución de 13 meses, por lo que su culminación está prevista para finales de diciembre de 2026, conforme al cronograma vigente.

El proyecto está a cargo de un equipo interdisciplinario conformado en el marco de la cooperación con la AECID, que incluyó la elaboración de criterios técnicos y la capacitación de mano de obra local para su incorporación al proceso de intervención.

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La coordinación general de la obra está a cargo de la doctora María José Díez, experta en historia del arte y restauración. La intervención en estructuras de madera está liderada por el arquitecto Javier Mendoza, mientras que el componente arqueológico es dirigido por la arqueóloga Victoria Roca. Cada área cuenta con equipos técnicos especializados, previamente capacitados para trabajar en un monumento de alta complejidad.

Finalmente, comentó que la dirección y fiscalización de las obras está a cargo del equipo técnico del Programa Tekorenda de la SNC, que realiza el seguimiento integral del proceso.