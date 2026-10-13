Analizarán el origen de 13 monedas halladas en el templo de Yaguarón

Las 13 monedas antiguas fueron encontradas bajo el piso de la sacristía del templo San Buenaventura de la ciudad de Yaguarón, departamento de Paraguarí, durante los trabajos de restauración y puesta en valor de la iglesia, en el marco del Programa Tekorenda. Serán sometidas a estudios especializados, según se anunció este martes.

El director de la Dirección de Estudios, Antropología, Arqueología y Paleontología, Sergio Ríos Díaz, explicó que se trata de un hallazgo arqueológico importante. Añadió que las monedas serán sometidas a análisis, que incluirán el registro de las características de cada ejemplar y la identificación de posibles inscripciones, sellos y fechas de acuñación.

Además, buscarán determinar con precisión la procedencia de las monedas, su antigüedad y composición. Los resultados permitirán conocer más detalles sobre estas piezas, cuyo hallazgo podría estar relacionado con los orígenes de la construcción colonial del templo.

De manera preliminar, algunos ejemplares podrían corresponder a monedas macuquinas acuñadas en Potosí, Bolivia, durante el siglo XVIII. Sin embargo, esta posibilidad deberá confirmarse mediante estudios numismáticos, ya que la investigación se encuentra en una etapa inicial, mencionó el especialista.

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Las monedas serán fotografiadas y documentadas tras una limpieza

Las monedas fueron encontradas durante los trabajos de restauración y puesta en valor de la sacristía del templo, en el marco del Programa Tekorenda, impulsado por la Secretaría Nacional de Cultura (SNC).

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Como parte del proceso de investigación, las monedas serán fotografiadas y documentadas después de una limpieza inicial. También se prevé recurrir a la microscopía electrónica de barrido, mediante la colaboración de la Facultad de Ciencias Exactas y Naturales de la Universidad Nacional de Asunción (FACEN-UNA), de acuerdo a los datos.

Esta tecnología permitirá obtener imágenes de alta resolución y aportar información sobre la composición de los ejemplares. A su vez, el análisis numismático ayudará a examinar sus diseños y otros elementos que puedan contribuir a establecer su origen y antigüedad.

Ríos Díaz señaló que el equipo de arqueología, coordinado por la doctora María Victoria Roca, contará con el asesoramiento de especialistas en numismática, arqueometalurgia y conservación. La intervención de estos profesionales también permitirá definir los procedimientos apropiados para preservar las piezas, de acuerdo con su estado de conservación.

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Las monedas quedarían en el templo de San Buenaventura

Una vez concluidos los estudios, se prevé restituir las monedas al templo San Buenaventura, mediante un proceso consensuado con los representantes de la Iglesia Católica en Paraguay y de la comunidad yaguaronina.

Asimismo, los resultados científicos podrán servir para elaborar materiales de divulgación, imágenes de alta resolución y réplicas de los ejemplares, con fines expositivos y museológicos.

Finalmente, el especialista Ríos Díaz dijo que la investigación no solo apunta a identificar las características de las monedas, sino también a generar información que contribuya a la conservación y puesta en valor del patrimonio histórico de Yaguarón.

¿Cuándo fue construida la iglesia donde hallaron las 13 monedas?

La iglesia de San Buenaventura de Yaguarón fue construida entre 1755 y 1772, según los datos históricos oficiales. Es catalogada como una de las mayores joyas de la arquitectura colonial y del barroco hispano-guaraní en Paraguay.

El templo fue declarado Patrimonio Cultural del Paraguay mediante la Ley Nº 2206 en el año 2003 y es candidato a ser declarado Patrimonio Mundial de la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (UNESCO).